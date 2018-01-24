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    TEGV 23 yaşında

    Hürriyet Eğitim
    24.01.2018 - 16:27 | Son Güncelleme:

    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 23’üncü yaşını kutluyor. 1995’te kurulan vakfı 23 yıldır, kurumsal ve bireysel bağışçılar ve aktif çalışan gönüllüler destekliyor.

    1995 yılında kurulan ve bugüne kadar 2.5 milyon çocuğa eğitim desteği vererek onların gelişimine katkı sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu sene 23’üncü yaşını kutluyor. TEGV, uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların yeteneklerini özgürce keşfetmelerini sağlarken, onlara gelişmiş ülkelerdeki eğitim anlayışını sunuyor. Her yıl yüz binlerce çocuğu teknoloji, bilim, sanat ve edebiyatla tanıştıran TEGV, onlara beceriler kazandırıyor.

    TEGV 23 yaşında
    ÖDÜLE HAK KAZANDI
    Kurumsal ve bireysel bağışçılar ve aktif çalışan gönüllülerin desteklediği vakıf, kurumsallaşma adına Türkiye’nin saygın STK’ları arasında yer alıyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 17 Ocak’ta düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde bu yıl da ‘En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK’ sıralamasında ikincilik ödülüne hak kazandı.

    Etiketler: Çocuk
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