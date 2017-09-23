Tegel Havaalanı’nın kaderi de oylanacak

BERLİN Brandenburg Havaalanı’nın hizmete girmesinden sonra Tegel’in kapatılması kararı alınmıştı. Ancak daha sonra havaalanının kapatılması için kararın Berlinliler tarafından verilmesi amacıyla referandum yapılması kararlaştırıldı. Pazar günü genel seçimlerle birlikte Berlinli seçmenler havaalanı için de oy kullanacak. Referandumda 'Evet' oyu havaalanının açık kalması, 'Hayır' oyu da havaalanının kapatılması yönünde olacak. 'Hayır' oyları yüzde 50’den fazla çıkarsa Tegel Havaalanı kapanacak. 'Evet' oyu yüzde 50'den fazla olması durumunda ise havaalanı hizmet vermeyi sürdürecek. Ancak bunu için tadilat yapılması gerekecek.