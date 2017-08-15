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    TED’den öğrenciler yararına Cumhuriyet Balosu

    Hürriyet Eğitim
    15 Ağustos 2017 - 12:15Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 12:21

    Türk Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla Cumhuriyet Balosu düzenliyor.

    Türk Eğitim Derneği (TED), 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla Cumhuriyet Balosu düzenliyor. İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenecek ve İstanbul Gelişim Orkestrası’nın sahne alacağı gecede elde edilecek tüm bağışlar, burslu öğrenciler yararına kullanılacak. Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk ve köklü sivil toplum kuruluşu olan TED, her yıl başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla, burslu öğrenciler yararına bu etkinliği düzenliyor.

     

     

     

    Etiketler: Türk Eğitim Derneği , öğrenci , burs , Cumhuriyet Balosu
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