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    Hürriyet >Eğitim>TED’den 200 başarılı liseliye burs

    TED’den 200 başarılı liseliye burs

    Hürriyet Eğitim
    05.10.2017 - 16:57 | Son Güncelleme:

    TED, başarılı öğrencilere verdiği ‘Tam Destek Bursu’nun sayısını artırarak, Ankara’da 200 öğrenciye burs verecek. Öğrencilerin maddi desteğin yanında akademik, sanatsal ve sportif alanlarda da yıl boyunca devam edecek kurs ve derslerle destekleneceği tam destek bursu için başvurular, 31 Ekim’e kadar kurumun internet sitesinden yapılabilecek.

    Türk Eğitim Derneği (TED) “eğitimde fırsat eşitliği” misyonu doğrultusunda 1928 yılından bu yana imkânı olmayan, başarılı gençlere burs olanağı sağlıyor. TED, burs sistemi kapsamında sadece TED Okulları’nda değil, devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilere de lise eğitimlerinin sonuna kadar yardımcı oluyor.

    Tam destek bursu, öğrencilerin kitap-kırtasiye ve okul kıyafeti harcamaları ile cep harçlığı giderlerini kapsıyor. Aynı zamanda burstan yararlanan bu öğrenciler; spor, sanat ve kültürel gelişim alanlarında da destekleniyor. Bu sene Ankara'da, belirlenen pilot ilçelerde yaygınlaştırılarak 200 yeni öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Bu programdan yararlanacak öğrenci sayısının, 4-5 yılda 1.000'i aşması hedefleniyor.

    Bursa başvuracak öğrencilerin; T.C. vatandaşı olması, 2017-2018 öğretim yılında MEB'e bağlı resmi bir okulda 9’uncu sınıfa devam edecek olması, TEOG yerleştirme puanının en az 470 olması, ekonomik koşullar itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması (ailesinin aylık gelirinin 3 bin TL'den yüksek olmaması) gerekiyor.

    Ankara'nın Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Altındağ ve Keçiören ilçelerindeki devlet okullarında okuyan öğrenciler bu bursa başvurabilecek.

    Etiketler: TED , Türk Eğitim Derneği , ANKARA , Burs , ÖĞRENCİ , Lise
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