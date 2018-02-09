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    Tedavi arayan çocukların İstanbul’daki yuvası

    Gizem Coşkunarda gcoskunarda@hurriyet.com.tr
    09.02.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de yılda üç bin beş yüz çocuğa kanser teşhisi konuyor, rakam nükslerle birlikte beş bine ulaşıyor. 15 Şubat Çocukluk Kanseri Farkındalık Günü öncesi, bu alanda çalışan KAÇUV ile erken teşhisin önemini ve ikincisi açılacak Aile Evi projesini konuştuk. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız cevapladı.

    15 Şubat, Çocukluk Kanseri Farkındalık Günü. Türkiye’de farkındalık ne seviyede?
    - Erken tanı gerçekten hayat kurtarıyor. Ancak bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün. 2017’de MAPFRE Vakfı’yla birlikte, Çocuk Kanseri Bilgi Ağacı’nı hayata geçirdik. Bu bir internet portalı ve bir ilk. Ailelerin, doğru bilgi edinerek daha bilinçli olmasını sağlamayı amaçlıyor. Adresi cocukkanseri.org.

    Çok sayıda aileye destek sağlayan Aile Evi projenizden bahseder misiniz?
    - Aile Evi, maddi durumu yetersiz olan ve tedavi için Türkiye’nin başka ilerinden İstanbul’a gelmek zorunda kalan ailelere, çocuklarıyla birlikte hiçbir ücret ödemeksizin konaklama, mutfak ve banyo hizmeti sağlıyor. İlkini Avrupa Yakası’nda açtık, yoğun ilgi ve talep nedeniyle ikincisini de bu ay Anadolu Yakası’na inşa etmeye başlayacağız. Bittiğinde, altı katlı, 22 odalı bir kompleks olacak.

    Bir diğer projeniz olan Umut Kafe de yine aileleri destekliyor, değil mi?
    - Evet, Aile Evi’nde kalan ve ekonomik sıkıntı çeken ailelere ek gelir ve istihdam sağlamak üzere Umut Kafe projemizi hayata geçirdik. Ford Otosan’ın desteğiyle bir aracı mobil kafeye dönüştürdük. İstanbul’un çeşitli yerlerinde konuşlanan gezici kafemizde çay, kahve ve atıştırmalık ürünler satılıyor. Çalışanlar da, ürünleri hazırlayanlar da çocuğunun tedavisi süren aile bireyleri. Umut Kafe, 12-19 Şubat tarihleri arasında Veliefendi Hipodromu’nun yanındaki Bakırköy Belediye Tıp Merkezi’nin bahçesinde ziyaretçilerini bekleyecek.

    Etiketler: 15 Şubat Çocukluk Kanseri Farkındalık Günü , Kanser , KAÇUV , aile evi
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