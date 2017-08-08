Tecrübe için uygulamalı eğitim

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasının da verdiği katkılar ile Trakya Üniversitesi’ne bağlı Keşan ve İpsala meslek yüksekokullarında uygulanmaya başlayacak olan ’3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’yle öğrenciler iş deneyimi kazanarak daha tecrübeli mezun olacak. Türkiyede ilk olarak Sakarya, Bilecik ve Edirnede model uygulama olarak başlayacak olan 3+1 Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, istihdam ve nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla, iş dünyası ve üniversitelerin buluştuğu mesleki eğitim uygulama modeli olan 3+1 sistemi ile ilgili Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve iş camiasının da katılımlarıyla gerçekleştirilen kapsamlı bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ve yapılan bu toplantıların ardından bölgemizde de ’3+1 Eğitim Modeli’nin uygulamaya başlayacağını belirtti.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokuluna konu ile ilgili teşekkür ziyareti gerçekleştiren ve burada Okul Müdürü ve Danışma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hayati Arda ile Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İpek Atılgan Helvacıoğlu ile bir araya gelen Mustafa Helvacıoğlu, ’3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ ile ilgili Keşan TSO tarafından yapılan işbirliği ve çabaların sonuç verdiğini söyledi. Helvacoğlu, İşbirliği ve çabalarımızın sonuç vermesi ile İpsala ve Keşan Meslek Yüksekokullarımızın 3+1 modeline başlayacak olması bizleri ve iş camiamızı son derece memnun etmiştir. Öğrencilerimiz artık daha tecrübeli mezun olacaklar. İpsala ve Keşan Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerimizin 3 dönem okulda teorik ve uygulamalı dersler görürken, 1 dönemini de kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışarak geçirecek olmaları öğrencilerimizin okul dönemlerinde iş hayatıyla tanışma fırsatı bulmalarını ve hayata bir adım önde başlamalarını sağlayacak dedi.

OKURKEN İŞ HAYATI BAŞLIYOR

Modelin öğrencilere uygulama becerisi kazandırmada son derece etkili olduğunu ve aynı zamanda üniversiteleri iş dünyasına daha fazla yakınlaştırdığını belirten Mustafa Helvacıoğlu, Bir dönem iş yerinde eğitim modelinde öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili bir işletmeye üniversite tarafından yerleştiriliyor. İş dünyasını eğitim dünyasıyla birleştiren projeyle, İpsala ve Keşan meslek yüksekokulu öğrencileri mezun olmadan iş sahibi olabilecek veya iş deneyimi kazanabilecekler. Kısacası okurken iş hayatı başlıyor diyebiliriz. Keşan Ticaret ve sanayi Odası olarak bu güne kadar hem teorik hem de pratiği destekleyen bir modeli arzuladık. Ne yazık ki tecrübeli ve nitelikli iş gücü yetişmiyor, meslek yüksekokulları zayıflıyor, bu sistem ile Meslek Yüksekokullarını cazip hale getirmeliyiz, aksi takdirde tecrübeli eleman yetiştiremeyiz diye konuştu.

Mustafa Helvacıoğlu, ’3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nin yükseköğretimdeki beceri kazanımında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Desteklediğimiz bu model ile ’biz tecrübeli eleman arıyoruz’ diyen iş yerleri, tecrübeli elemanını kendileri yetiştirecekler. Bu proje ile öğrencilerimiz okudukları bölüm ile ilgili bilgi ve becerilerini arttıracak. Uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizler açısından büyük bir önem ifade ediyor. İş dünyası ve üniversiteler beraber çalışınca her şey daha güzel olacak. Bizler de bu çalışmaya tüm kurumlar olarak birleşerek destek oluyoruz. Bu sistemin öncülüğünü yapacağız. Sonuçta yine bölgemiz kazanacak dedi.