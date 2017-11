Tecavüze uğradı ama sanık

Afyon’un Sandıklı ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında yaşanan bir kavgayla 4 yıldır süren bir istismar zinciri gün yüzüne çıktı. O tarihte 13 yaşında olan F.Ç. adlı kız çocuğunun iddiasına göre, 2013’te N.C. adlı bir çocuğun istismarına uğradı. İki yıl sonra da F.Ç., kendisini evlerine davet eden İ.Ö. adlı çocuk tarafından istismar edildi. En son Temmuz 2016’da, A.N. adlı 28 yaşındaki kişi ve B. adlı bir çocuğun istismarına maruz kaldı, görüntüleri kaydedildi. Skandal duyulunca F.Ç. ve ailesi Isparta’ya taşındı. Şimdi yaşadığı korkudan ötürü annesiyle birlikte okula gidip eve dönüyor.





Olaya ilişkin açılan soruşturma sonunda dört kişiye ‘cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan dava açıldı. Ancak savcılık sanıklardan biriyle gönüllü birlikte olduğu kanaatiyle F.Ç. için de ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlamasıyla dava açtı.



13 YAŞINDA TECAVÜZ

F.Ç., 2000 yılında Afyon’un Sandıklı ilçesinde, işçi bir baba ve ev kadını bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. F.Ç.’nin anlatımına göre, 8’inci sınıfı bitirdiği 9 Ağustos 2013’te, ilçeden tanıdığı N.C. adlı erkek çocukla buluştu. Akşam F.Ç.’nin evinin bulunduğu apartman kapısına geldiklerinde; N.Ç., kızı kolundan tutarak, zorla bodrumdaki kömürlüğe indirdi. Direnmesine rağmen tecavüz etti. Bekâretini yitiren F.Ç., evlendirilme korkusundan ötürü tecavüze uğradığını sakladı. O yılın sonunda Isparta’da üniversite okuyan iki ablasının yanına yerleşip liseye kaydoldu. 2015’te yaz tatili için gittiği Sandıklı’da bu kez İ.Ö.’nün tecavüzüne uğradı. F.Ç., bu olayı da şöyle anlatıyor: “Ailesinin zengin olduğunu söyleyerek, ‘Hiçbir şey yapamazsın’ dedi. Yine korktum ve aileme diyemedim. ‘İlkini neden söylemedin’ diyeceklerdi.”



Üçüncü ve son istismar, Temmuz 2016’da yaşandı. F.Ç., önceki tecavüz olaylarından haberdar olduğunu söyleyen 28 yaşındaki A.N. ve reşit olmayan B. tarafından istismara uğradı.



KAVGAYLA ORTAYA ÇIKTI

İstismar halkası, 12 Ağustos 2016’da F.Ç.’nin tanıdıklarının A.N. ve B.’yi dövmesi sonrası gün yüzüne çıktı. A.N. ve B.’nin şikâyette bulunması üzerine soruşturma açıldı. Bu süreçte F.Ç.’nin ailesi, Sandıklı’da yaşayamayınca Isparta’ya taşındı. F.Ç. korktuğu için hâlâ annesi tarafından okula götürülüyor. “Çok kötü zamanlar geçirdim ve intihar girişiminde bulundum. Bazen arkamdan arabaların geldiğini ve beni takip ettiklerini düşünüyorum” diyor.



ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Sandık Başsavcılığı, aralarında F.Ç.’nin de olduğu beş sanık hakkında bir fezleke hazırlayarak, dava açılmak üzere Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Fezlekede N.C. ve İ.Ö. adlı çocuklara ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. F.Ç.’nin, A.N. ve B. ile rıza dahilinde birlikte olduğu kanaatiyle iki erkeğe ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlaması yöneltildi. Buna karşılık F.Ç. de B.’nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ ve görüntüleri yaydığı iddiasından ötürü ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ile suçlandı.