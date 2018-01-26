Tecavüzden mutfak bıçağı kurtardı

ŞİİRDEN SONRA TEHDİT

Suriyeli N.K.H. (20) ve M.H. (34) çifti, 3 yıl önce üç çocuklarını yanına alıp Suriye’nin Lazkiye şehrinden Sakarya’ya göçtü. Aile, N.S.’nin aynı avludaki müstakil evine kiracı olarak yerleşti. M.H. geceleri sokaklarda kağıt toplayarak, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.



Evli ve bir çocuk sahibi olan N.S., N.K.H.’yi taciz etmeye başladı. N.S., kadına sosyal medyadan Arapça şiirler ve mesajlar gönderdi. N.K.H., karşılaştığı N.S.’ye “Göndermeye devam edersen seni kocama söylerim” dedi. N.S. de “Eğer söylersen kocanı öldürürüm” diye tehdit etti.



BIÇAĞI GÖRÜNCE KAÇTI

Geçen 19 Ocak’ta M.H., kağıt toplamak üzere evden çıkınca N.S., kiracılarının kapısına gelip, “Kapıyı aç” diye bağırdı. N.K.H., bu esnada telefonuyla Suriye’deki annesiyle görüşüyordu. Birkaç dakika sonra pencerenin camı kırıldı. N.K.H., ifadesinde, olayın devamını şöyle anlatıyor: “N.S. içeriye girmeye çalıştı. Ellerinden tuttum, pencereden dışarı itmeye çalıştım. Çok az Türkçe bildiğim için ‘Gel buraya’ dediğini anladım. Sağ kaşımın üstüne yumruk attı, yere düştüm. Ayağa kalktım, bu sefer dudağıma yumruk attı ve saldırmaya başladı. N.S.’nin ellerinden tutup kendimi savundum. 2 ay önce doğum yaptığım ve ameliyatlı olduğum için gücüm yetmedi, engelleyemedim. 4 sefer beni dudaklarımdan öptü. Can havliyle N.S.’yi itip mutfağa koştum. Küçük bir bıçak alıp N.S.’ye doğrulttum. ‘Git’ diye bağırınca kaçtı.”



KORUMA VERİLDİ

N.S., ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. Suriyeli aile başka bir eve yerleşirken, kendilerine çağrılı koruma tahsis edildi. Ayrıca N.S.’ye, ailenin evine 3 ay yaklaşmama cezası verildi. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Esra Turgut, davanın takipçisi olduklarını ifade etti. Aileye sahip çıkan İnsani Yardım Vakfı Başkanı Selahattin Aydın, “Daha önce bir katliam meydana gelmişti. Bu tip saldırılarda önlem almaya çalışıyoruz. Diğer illerde benzer olaylar yaşanıyor ama onlar gündeme bile gelmiyor. Mülteci olmaları, Suriyelileri saldırıya açık hale getiriyor” dedi.