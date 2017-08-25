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    Tecavüzde skandal karar: Mağdurun zekâ geriliği anlaşılmıyor

    Felat BOZARSLAN /DHA
    25 Ağustos 2017 - 23:36Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 23:36

    DİYARBAKIR Silvan’da 2012 yılında zihinsel engelli 21 yaşındaki S.B.'yi kaçırarak tecavüz ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan İ.K. (33) ve M.A. (36), 2015 yılında 'nitelikli cinsel saldırı' ve  'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Yargılama sürecinde Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu’nun raporunda, mağdur S.B.’de ‘orta ve hafif derece zekâ geriliği’ saptandı. Zekâ geriliği nedeniyle maruz kaldığı olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacağı belirtildi, zekâ geriliğinin cinsel saldırı eylemine ruhsal olarak karşı çıkmasına engel olacak düzeyde olduğu ifade edildi.

    Raporda ayrıca mağdurun ifadelerine itibar edilebileceği belirtildi. Sanık avukatının itirazı ile dosyayı görüşen Yargıtay, “mağdurun mevcut akıl hastalığının hekim olmayanlar, çevresinde yaşayanlar ve kendisini tanıyanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı konusunda rapor alınmadığını” belirterek kararı bozdu.

    Yeniden yapılan yargılamada Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda, 'mağdurdaki zekâ geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılamayabileceği' belirtildi. Bunun üzerine mahkeme 2 sanığı, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik cinsel saldırı' suçu yerine, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 11'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.  

    Etiketler: tecavüz , Yargı , gazetehaberleri
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