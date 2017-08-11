Tecavüzcüyü düşürdüğü kol saati ele verdi

Kayapınar İlçesi’nde ailesi ile yaşayan ve küçükken yapılan yanlış iğne sonucu yürüme engelli olduğu için, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren 37 yaşındaki D.Y., 24 Mayıs 2012 günü saat 21.00 sıralarında evlerine giren kimliği belirsiz kişinin cinsel istismarına uğradı. İhbar üzerine bahçeli eve gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, şüphelinin evin dış duvarından atlayıp bahçeye girdiği, zemin kattaki giriş kapısının küçük camını kırıp, uzattığı sopaya takarak mağdurun çantasını aldığı ve çantadan anahtarları çıkararak, kapıyı açıp içeriye girdiği tespit edildi.

KOL SAATİNİ DÜŞÜRDÜ

Şüphelinin temas ettiği yerlerden parmak ve vücut izleri toplayan polis, şüphelinin cinsel istismar sırasında düşürdüğü kol saatini incelemeye aldı. Evde detaylı arama yapan polis, mağdurun kullandığı yatak üzerinde bir miktar vücut sıvısı buldu. Kriminal incelemede, vücut sıvısının, şüphelinin düşürdüğü kol saatinden alınan epitel hücre örneği ile uyumlu olduğu belirlendi. Polis, tüm delilleri veri bankasına yükledi.

HIRSIZLIK YAPINCA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cinsel istismar soruşturmasının devam ettiği 27 Ağustos 2012 tarihinde Bağlar İlçesi’nde bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Olay yeri incelemesinde bulunan izleri inceleyen polis, çıkan sonuçları karşılaştırma için veri bankasına yükledi. Karşılaştırma sonucunda hırsızlık olayından elde edilen izlerin, cinsel istismar şüphelisinin düşürdüğü kol saati üzerindeki DNA örneği ve mağdurun yatağından alınan vücut sıvısı ile uyumlu olduğu tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren polis, 2 olaydaki izlerin 19 yaşındaki Berat Eşsiz’e ait olduğunu belirleyince, şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldı. Teknik delillerle kimliği belirlenen Berat Eşsiz, 13 Ekim 2016 günü yakalanarak tutuklandı. Savcılık talebi üzerine Berat Eşsiz’den DNA incelemesi için kan örneği alınarak, olay yerinde bulunan vücut sıvısı örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Karşılaştırmada kol saati üzerindeki DNA örneği ve olay yerindeki vücut sıvılarının Berat Eşsiz’e ait olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

42 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Berat Eşsiz hakkında ’Nitelikli cinsel saldırı’, ’Konut dokunulmazlığını ihlal’, ’Bedenen kendini savunamayacak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 42 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin mağdur D.Y.’nin yalnız ve bedensel engelli olmasını fırsat bilerek, bıçak zoruyla cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi. Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Eşsiz, suçlamayı kabul etmeyerek, olayla ilgisinin olmadığını savundu.

ELİNİ ISIRDIĞIM İÇİN 3 AY DİŞ TEDAVİSİ GÖRDÜM

İfadesi alınan mağdur D.Y. ise yüzde 60 engelli olduğunu ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürdüğünü belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ailem hasta ziyaretine gitti. Uyumak üzereyken, karanlıkta bir kişi sırtımdan tuttu. Elindeki bıçağı sırtıma batırıp, kıpırdamama izin vermiyordu. Zorla cinsel istismarda bulundu. Engel olmaya, ellerini ısırmaya çalıştım. Eli çok sertti ve dişlerim zarar gördü. 3 ay diş tedavisi gördüm. 3 ay bir şey yiyemedim. Kendimi sıkıp, direndim. Çığlık attım ama duyan olmadı. Sonra, çıkıp gitti. 4 yıldır bu olayın etkisiyle uyuyamıyorum. Kulağımı ısırdığı için 3 ay kulağımda yara kaldı."

İNDİRİMSİZ CEZA

Karar duruşmasında görüşünü açıklayan savcı, mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulduğunu belirterek, sanığa ceza verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Berat Eşsiz’i ’Gece konut dokunulmazlığını ihlal’, ’Cinsel saldırı’ ve ’Bedenen kendini savunamayacak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza oranında herhangi bir indirim yapmayan ve 4 kez artırım uygulayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gerekçeli kararda, mağdurun bedensel engelli olmasına rağmen elinde bıçakla direncini kırmaya çalışan sanıkla boğuşmaya çalıştığını belirten mahkeme, iz bırakmak istemeyen sanığın eline kalın eldiven taktığını kaydetti.