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    Tecavüzcüye hapiste tecavüz

    Felat BOZARSLAN/DHA
    08.09.2017 - 22:40 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 22:41

    NEVŞEHİR E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Ü.Ç.'nin babası M.Ç., koğuşta bulunan 4 kişinin oğluna tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    Diyarbakır'da 2014 yılında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan ve şu anda 21 yaşında olan Ü.Ç., Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    2014 yılından bu yana değişik cezaevlerinde kalan Ü.Ç., son olarak kendi isteğiyle Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Ü.Ç., geçtiğimiz günlerde cezaevi ziyaretine gelen babasına, 4 tutuklunun tecavüzüne uğradığını söyledi. Bunun üzerine baba M.Ç., Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

    Baba M.Ç., dilekçesinde, 4 tutuklunun oğluna tecavüz ettiğini belirtti. Dilekçesinde oğlunun halen aynı cezaevinde olduğunu belirten baba, “Güvenlik zafiyetinden dolayı oğlumun başına bu vahim olay gelmiştir. Cezaevi yöneticileri başta olmak üzere çocuğuma tecavüz eden 4 kişiden şikâyetçiyim. Bu olay nedeniyle oğlumun psikolojisi bozulmuştur. Ayrıca oğluma tecavüz eden kişiler, oğlumun kaldığı koğuşun yanındaki koğuşa yerleştirilmiştir. Bu nedenle oğlumun can güvenliğinden endişe etmekteyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

    Etiketler: tecavüz , hapishane , gazetehaberleri
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