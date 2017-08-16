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    Tecavüzcüye evlilik yoluyla af yasası kaldırıldı

    AA
    16 Ağustos 2017 - 21:00Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 21:01

    Lübnan'da tepkilere yol açan "tecavüzcüye evlilik yoluyla af" düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

    Lübnan meclisi bugünkü oturumunda, ceza yasasının 522. maddesinin iptaline karar verdi. Söz konusu madde, tecavüz suçunda fail ile mağdurun evlenmesi halinde cezayı ortadan kaldırıyordu. "Tecavüzcüye evlilik yoluyla af yasası" olarak bilinen düzenleme, Lübnan'da 1940'lardan bu yana uygulanıyordu.

    Meclis Adalet Komisyonu, uzun süredir büyük tepki çeken maddenin iptalini 8 Aralık 2016'da gündemine almış ve şubat ayında onaylayarak meclise sunmuştu.
    Yasanın kaldırılmasına yönelik kampanya yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), meclisin iptal kararını "Kadınların onuru için bir zafer" olarak niteleyerek sosyal medyada kutlama mesajları paylaştı.

    Söz konusu yasanın insan haklarına aykırı olduğunu belirten STK temscilcileri, daha önce Beyrut sahili boyunca beyaz gelinlikler asarak tepkilerini dile getirmişlerdi.

    Etiketler: Lübnan , tecavüz , AF
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