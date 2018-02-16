Tecavüzcüye bıçak çekti diye 5 yıl istendi... Ne yapsaydı!

Suriyeli N.K.H. (20) ve M.H. (34) çifti üç yıl önce üç çocuklarını yanlarına alıp Suriye’nin Lazkiye şehrinden Sakarya’ya göçtü. Aile, N.S.’nin aynı avludaki müstakil evine kiracı olarak yerleşti. M.H. geceleri sokaklarda kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Bu arada evli ve bir çocuk babası olan ev sahibi N.S., genç kadını taciz etmeye başladı.

İddianameye göre N.S., 19 Ocak gecesi eşi kağıt toplamak için evden çıkınca N.K.H.’nin evinin kapısını çaldı. Genç kadın kapıyı açmayınca N.S. camı kırıp içeriye girmeye çalıştı. Ev sahibine direnen N.K.H., kaşına yediği bir yumrukla yere yığıldı. N.S., eve girip kadına bir yumruk daha attı. Çıkan arbedede N.S., kadını zorla dudağından öptü. Mutfağa koşan N.K.H., bıçakla kendisini savundu. Korkan N.S., pencereden çıkıp evden kaçtı.

Yapılan incelemede, N.S.’nin genç kadına farklı tarihlerde Arapça aşk mesajları yolladığı saptandı.

Tutuklanan N.S.’ye ‘cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla, ‘cinsel taciz’ suçundan 2 yıla, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 3 yıla, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisini mutfak bıçağıyla savunan N.K.H.’ye ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, “N.K.H.’nin eyleminin meşru savunma olarak değerlendirilebileceği ancak hukuki nitelemenin mahkemenin takdirinde olduğu” ifade edildi. Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 28 Şubat’ta görülecek. N.K.H.’nin avukatı Esra Turgut, mağdureye dava açılmış olmasını hukuki absürtlük diye nitelendirerek şunları söyledi: “Savcılık takdiri mahkemeye bırakmış ama bu bizce dile bile getirilmemeliydi.”