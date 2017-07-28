Tecavüzcü gerçek Dursun'a 15 yıl

Fildişi Sahilleri’nden kaçarak, illegal yollarla 9 Aralık 2011’de Türkiye’ye gelen 30 yaşındaki A.Z. adlı kadın İstanbul Fatih’e yerleşmişti. İş arayan A.Z., önceden tanıştığı, Dursun A.’dan yardım istedi.



Dursun A. kadına, “Bir temizlik ve yaşlı kadının bakım işi var, yapar mısın?” diye sordu. A.Z. kabul edince ikili 16 Ocak 2014’te buluşup Silivri’de bir eve gitti. Evde onları 40 yaşlarındaki Dursun İnci karşıladı.



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Dursun A. ayrılırken A.Z. evde kaldı. Dursun İnce, evde A.Z.’nin boğazını yumruklayarak, kadına tecavüz etti. Evden kaçarak kurtulan A.Z., Dursun A. ve Dursun İnci’den şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Dursun’u karıştırdı, aracılık yapan Dursun A.’ya “Cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Bir süre sonra gerçek Dursun’a, yani Dursun İnci’ye Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



İnce ifadesinde, A.Z. ile evlenmek amacıyla görüştüğünü ileri sürdü. A.Z.’nin rızası ile birlikte olduklarını savunan İnci’ye “cinsel saldırı” suçundan dokuz, “cinsel amaçla alıkoyma” suçundan altı yıl olmak üzere, 15 yıl hapis cezası verildi. Pişmanlık belirtisi göstermediği için bir indirime gidilmedi. İnci, 12 Mayıs 2016’daki son duruşmada tutuklandı. Karar Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından onanarak, kesinleşti. Bu arada İnci’nin bir başka cinsel istismar suçundan ceza aldığı ortaya çıktı. Öte yandan A.Z. yargılama sırasında Türkiye’yi terk etti.