Aldığım para yediğim küfre yetmedi

Yeşilçam’ın ’Tecavüzcü Coşkun’ lakaplı aktörü 72 yaşındaki Coşkun Göğen, sanat ve özel yaşamıyla ilgili Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. 55 yıl önce figüran olarak kapılarını araladığı Yeşilçam’da yüzlerce filmde rol aldığını aktaran Gögen, çok para kazandığını söyledi. Şimdilerde 1100 TL emekli maaşıyla mutlu ve ’keşke’ demeden yaşadığını belirten Göğen, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bir otelde çekimlerine başlanan ’Karımı gördünüz mü?’ adlı komedi filminde yeniden kamera önüne geçti.
’ŞU ANDA YARALI DELİKANLIYIM’
Rutin bir kontrol için gittiği hastanede kendisini bir anda ameliyat masasında bulduğunu anlatan Göğen, 72 yıllık yaşamında grip dahi olmadığını, 22 yıl önce apandisit operasyonu geçirdiğini söyledi. Acil ameliyat olması gerektiği söylendiğinde ’komik’ karşıladığını vurgulayan Göğen, Şu anda yaralı bir delikanlıyım. Değişik bir durum. Çok enteresan. Check-up yaptırırken birden ameliyat yapmaları gerektiğini söylediler. Aort damarında patlama riski vardı. İzah ettiler ama bana komik geldi. İkna ettiler ve ameliyat oldum" dedi.
Göğen, ameliyatın ardından huzursuzluklar yaşadığını ve uyku ilaçları alıp dualarla uyuyabildiğini kaydetti.
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ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ’Nİ ELEŞTİRDİ
Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’yle ilgili görüşü sorulan Yeşilçam’ın emektarı Göğen, İstanbul’da doğup büyümesine rağmen yıllarca Antalya’ya hizmet ettiğini, festivalde de uzun yıllar para almadan gönüllü hizmet verdiğine değindi, davet edilmediği için üzüldüğünü anlattı. Festivalden bu güne kadar ne ödül ne de plaket aldığını söyleyen Göğen, şöyle konuştu:
Antalya’ya geldiğimden bu yana hem Antalyaspor’a hem de festivale hizmet ettim. Hiçbir kuruş almadan parasız pulsuz yaptım bunu. Festival benim içinde bulunduğum, büyüdüğüm bir şeydi. Ancak 3-5 senedir değişen birtakım politikalar bizi uzaklaştırdı. Özledim. Beni çağırmadıklarında üzüldüm. Bir burukluk var tabi. Yeşilçamlı bir sanatçı olarak bir kral varsa o benimdir Antalya’da. Halk bizi bilir. Benim gençlik filmlerimi bilenler geliyor ’Ah be baba’ diyorlar. Ödülü geçtim bir plaket bile almadım festivalden. Biz ödülümüzü halktan alıyoruz" dedi.
’ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFRE YETMEDİ’
Göğen, Yeşilçam’a girdiğinde ilk başlarda ’Hippi Coşkun’, sonraları ise oynadığı kötü karakterler ve tecavüz sahneleri nedeniyle ’Tecavüzcü Coşkun’ lakabıyla anıldığını söyledi. Tecavüz sahnelerini canlandırdığında tecavüzün kötü sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Göğen, Yıllarca kötü adamı oynadım. Aldığım para yediğim küfre yetmedi. Ama tabi ki ben bu işi sevdim yapıyorum. Rüzgarlar bizi deviremez. Emekli maaşımla yaşıyorum. 1100 TL emekli maaşım var. Yazları plajda, kışları da restoranlarda çalışıyorum. ’Bu kadar yıl çalışıp bir şeyler biriktirmedin mi?’ diyeceksiniz. Hayatta yaptığım tek şey. 3 kızım var ve hepsini üniversiteye kadar okuttum. Kendimi ’iskele babası’ olarak hissetmiyorum. Ben ilkokul mezunuyum" dedi.
Kimseye minnet etmeden huzurlu bir şekilde yaşadığını söyleyen Coşkun Göğen, "Hiçbir zaman çok zengin olacağımı düşünmedim" dedi. ’
Keşke’ demeden yaşayan ender insanlardan biri olduğunu vurgulayan Göğen, Yaşarken yiyip, yemek için çalışıyorum. Hayatımda her şeyin en güzelini yaptım. ’Keşke’ dediğim hiçbir şey yok. 1975-80’li yıllarda günde 3 filmde oynamışlığım oldu. Şimdilerde sinema mı bizi terk etti, biz mi sinemayı, bilmiyorum. Kırgın olduğum hiçbir sanatçı yok. Bana ’Tecavüzcü’ lakabını takanlara bile kırgın değilim. Senelerce ekmeğini yedik. Arada beni görenler ’Tecavüzcü Bey’ diyor. Ama Allah hepimizi korusun deriz" diye konuştu.
Dizi seyretmediğini de belirten Göğen, yeni nesil oyuncuların çok bakımlı ve iyi olduklarını, ekrana yakıştıklarını kaydetti.
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