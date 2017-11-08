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    Tecavüz infiali

    Eyüp SERBEST/SAKARYA
    08.11.2017 - 22:28 | Son Güncelleme:

    SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi M.E., 2003 yılında, henüz annesinin karnındayken babasını kaybetti. 2 ağabeyi ve 5 ablası yetiştirme yurduna verildi. Sadece M.E. annesi ile birlikte kaldı. 2 yıl önce yeniden kardeşleriyle birlikte yaşamaya başladı.

    M.E. 21 Ekim’de, ablasının hediye ettiği tableti satmak istedi. Arifiye’de dolaşırken, kendi mahallelerinde halk otobüsü şoförlüğü yapan Ş.D. ile karşılaştı. Ş.D. tableti satın almak bahanesiyle küçük kızı otomobiline aldı, fındıklık olarak bilinen alana götürerek tecavüz etti.

    M.E. yaşananları ailesine anlatamadı ancak M.E.’deki değişikliği fark eden öğretmeninin ısrarı üzerine başından geçenleri anlattı. Durumun polise bildirilmesinin ardından Ş.D. gözaltına alındı.

    Suçlamaları kabul etmeyen Ş.D. çocuğa cinsel saldırı suçundan tutuklandı. M.E. ise devlet korumasına alınarak bir yurda yerleştirildi. M.E.’nin yaşadıklarının etkisiyle konuşmakta güçlük çektiği ve sürekli ağladığı belirtildi. Olayın duyulması Sakarya’da infiale sebep oldu. Ş.D.’nin eşi ve 2 kızı gelen tepkiler üzerine kenti terk etti.

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    Etiketler: çocuğa cinsel istismar , gazetehaberleri
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