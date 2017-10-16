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    Tecavüz iftirası atan kadına 27 ay hapis

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 12:23 | Son Güncelleme:

    Galler'de kendisini reddeden bir erkeğe karşı tecavüz suçlamasında bulunan kadın iftira attığı anlaşılınca 27 ay hapis cezası aldı.

    Britanya'nın parçası Galler'de 44 yaşındaki Samantha Murray-Evans adlı kadın, bir çöpçatan sitesinde tanıştığı polis memuru PC Paul Morgan'ın kendisini reddetmesi üzerine intikam için tecavüz suçlamasında bulundu. Suçlama üzerine Morgan, 24 saatliğine gözaltına alındı. Polis memuru, soruşturma sürerken de 5 hafta boyunca açığa alındı.

    Tecavüz iftirası atan kadına 27 ay hapis

    Mahkemeye yansıyan olayda Evans'ın Morgan'a gönderdiği Whatsup mesajları durumu aydınlattı. Mesajlarda Evans'ın Morgan'la birlikte geçirdiği gece için kendisine teşekkür ettiği ve ikilinin karşılıklı rızayla cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Ancak Evans, Morgan'ın kendisiyle daha fazla görüşmek istememesi üzerine öfkelenerek tecavüz suçlamasında bulundu.

    Mahkemede polis memuru Morgan, gözaltındayken kendisine yöneltilen tecavüz suçlaması nedeniyle intiharı bile düşündüğünü anlattı. İftiracı kadın, cuma günü 27 ay hapis cezasına çarptırıldı. 52 yaşındaki polis memuru Morgan, daha önce bir kadını nehirde boğulmaktan kurtardığı için cesaret madalyası almıştı.

    Etiketler: tecavüz iftirası
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