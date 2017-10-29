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    Tecavüz girişimi davasında mankeni isyan ettiren karar

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 11:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da enerji sektöründe çalışıp aynı zamanda modellik yapan Ukraynalı Katia K., bir yatırım fonu şirketinin Alman yöneticisini, 'tecavüz girişimi' iddiasıyla şikayet etti. 3 yıl önce yaşanan olayda cinsel saldırı suçundan Florian H. hakkında 7 yıl hapis istemiyle açılan davanın beraat kararıyla sonuçlanmasının ardından genç kadın, aynı nedenle ikinci kez yargıya başvurdu.

    Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı kadın için koruma kararı verildi. Katia K., iş için sık sık ülkesine giden Florian H.'nin Ukrayna'ya girmemesi için de ilgili birimlere şikayet dilekçesi verdi. Tecavüz girişimi davasında mankeni isyan ettiren karar
    İfadesi alınan Florian H. suçlamaları kabul etmeyerek, "Birlikte içki içtik. Çekici bir kadın olduğunu, hoşlandığımı ifade ettim, öpüştük. Asansörde kendisine saldırmış değilim" dedi. Florian H. delil yetersizliğinden beraat etti. Model karara isyan etti ve temyize başvuracağını söyledi.
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    Etiketler: Cinsel saldırı , Manken , Mahkeme , Karar
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