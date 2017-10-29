Tecavüz girişimi davasında mankeni isyan ettiren karar

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı kadın için koruma kararı verildi. Katia K., iş için sık sık ülkesine giden Florian H.'nin Ukrayna'ya girmemesi için de ilgili birimlere şikayet dilekçesi verdi.

İfadesi alınan Florian H. suçlamaları kabul etmeyerek, "Birlikte içki içtik. Çekici bir kadın olduğunu, hoşlandığımı ifade ettim, öpüştük. Asansörde kendisine saldırmış değilim" dedi. Florian H. delil yetersizliğinden beraat etti. Model karara isyan etti ve temyize başvuracağını söyledi.

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