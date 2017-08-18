Tecavüz etti... 'Rızası vardı' dedi... İyi halden 2 yıl cezayla atlattı

Kayapınar İlçesi'nde çocuk bakıcılığı yapan 17 yaşındaki H.K., 24 Temmuz 2016 günü polise başvurarak, aynı mahallede dönercilik yapan 26 yaşındaki V.A.'nın birden fazla kez kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan V.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 ay sonra serbest bırakılan V.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından 42 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK'

İddianamenin kabulünün ardından tutuksuz sanık V.A.'nın yargılaması Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde mağdur ile arkadaşlıkları olduğunu belirten V.A., "Rızası ile birden fazla kez cinsel ilişkiye girdik. Eşimden boşanmamı istiyordu. Bunu kabul etmediğim için şikayette bulundu.Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Bilsem ilişkiye girmezdim. Zorla birşey yapmadım" dedi.

AİLEME ANLATMAKLA TEHDİT EDİYORDU

Sanık V.A.'nın oturdukları mahallede esnaf olduğunu belirten mağdur H.K. ise ifadesinde şunları anlattı:

"Bana zarar vereceğini düşünmüyordum. Beni gezdirmek istediğini söyledi. Evden bayağı uzaklaşmıştık. Beni tenha bir yere götürdü. Eve gitmek istediğimi söyleyince üzerime saldırdı. İttim, ancak gücüm yetmedi. Zorla cinsel saldırıda bulundu. Benim rızam yoktu. Benimle evleneceğini söyledi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu öğrenince uzak durmasını söyledim. Beni sevdiğini ve kaçıracağını söyledi. Beni çağırdığında gitmeyeceğimi söyleyince, yaşadıklarımızı aileme anlatıp, beni rezil etmekle tehdit ettiği için korkarak evine gittim. Orada cinsel saldırıda bulundu. Eşi evde olmadığı için gece beni bırakmak istemiyordu. Birgün de evimin kapısını çaldı. Kapıyı açtığımda elini araya koydu ve içeriye girdi. Burada da cinsel saldırıda bulundu. Direndim, ancak rezil olacağımı düşündüğüm için bağıramadım. Babam için sustum. En son tehditle bir arkadaşının evine çağırdı. Aileme söylemesinden korktuğum için her seferinde görüştüm. Babamın boynu bökülmesin diye kabul ettim. Şikayetçiyim."

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 2 YIL 11 AY CEZA

Son celsede esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, taraflar arasında gönül ilişkisi bulunduğunu ve cinsel istismar olayında mağdurun rızasının olmadığı konusunda kanaat oluşmadığını belirtti. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla yargılanan sanığın, daha az ceza gerektiren 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, V.A.'nın diğer suçlardan ise beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık V.A.'yı 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'Basit konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini indirim sebebi sayan mahkeme, cezayı 2 yıl 11 aya indirdi. Mahkeme, sanığın 'Çocuğa karşı cinsel amaçla, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine karar verdi.