Tebrikler sana Beşiktaş

Hentbolun duayeni İsveç Takımını yendiğin için,

Trilyonluk takımların yapamadığını yaptığın için.

Türklerin ayak seslerini Avrupa’da duyurduğun için.

Tebrikler sizlere Beşiktaş Hentbol Takımı.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Beşiktaş Hentbol Takımı Challenge Cup’da 28–26 yenildiği İsveç’in H49 Lund

Takımını Pazar günü kendi sahasında 35–23 mağlup ederek Avrupa Challenge Cup’ta ilk 16 takım arasına kalma başarısı göstermiştir.

Bir Trabzonsporlu olarak.

Alkışlıyoruz sizleri.

Abartmıyorum.

Her şeyi hak ediyorlar onlar. Türkiye’nin gururu onlar.

Kolay değil bir takımı buralara taşımak, hiç kolay değil.

Biliyoruz ki Beşiktaş Hentbol takımının ilk başarısı değil bu.

Pazar günkü performanstan anlaşılan; Takım antrenmanları çok iyi planlanıyor.

Hazırlık dönemini çok iyi geçirmişler. Teknik kadro ile sporcular arasında öyle bir iletişim var ki, kenardan yapılan tüm müdahaleler hemen oyuna yansıyor.

Teknik kadroyu da kutluyorum.

Amatör sporların da Avrupa’da başarılı olması, bizleri çok gururlandırıyor.

Darısı öteki spor branşların başına diyorum.

Ve alkışlıyorum.

Bizlere yaşattığınız gurur için,

Tebrikler sizlere Beşiktaş Hentbol Takımı