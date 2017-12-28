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    'Tebliğciler' Taksim'de ortaya çıktı, polis izin vermedi

    İHA
    28.12.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

    “Tebliğ Cemaati” olarak bilinen grubun mensupları, yılbaşı öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Noel ve yılbaşı kutlamalarına karşı broşür dağıttı. Polis ekipleri dağıtımın izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

    İstiklal Caddesi'nde cüppeleri ve uzun sakallarıyla dikkat çeken ve 'Tebliğ Cemaati' olarak bilinen bir grup, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Noel ve yılbaşı kutlamaları karşıtı broşür dağıttı. Broşürleri gören polis ekipleri dağıtım yapanlardan izin belgesini istedi. İzin belgesi olmayan kişilerin dağıtım yapmasına polis ekipleri izin vermedi.

    Dağıtılan broşürde, “Noel ve yılbaşı İslami ve milli değildir. Türkiye’ye her fırsatta düşmanlık yapan batılıların yaşam tarzıdır. Milletimizi içten ve dıştan bölmek isteyen Ümmeti Muhammed’in birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan batılıların kutladıkları yılbaşı ve Noel’i bizim de sevinç içinde kutlamamız doğru bir davranış olmadığı açık bir gerçektir” ifadelerine yer verildi.

    Etiketler: yeni yıl
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