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TEB sendikasyon kredisini yeniledi

AA
22.09.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 14:51

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 385 milyon avro ve 85 milyon dolar olmak üzere 367 gün vadeli 75 milyon dolar tutarında 2 yıl 30 gün vadeli olmak üzere sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla 25 bankanın katılımı ile kredi sözleşmesi imzaladı.

Banka açıklamasına göre, sendikasyon kredisi ile bir önceki yıl alınan kredi tutarı karşılaştırıldığında yüzde 103 oranında yenilenme sağlandığı, yine bu kredide yatırımcıların güvenini teyit edecek şekilde ilk defa 2 yıl bir ay vadeli dilim eklendiği vurgulandı.

Sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli kısmı için faiz maliyeti sırasıyla Euribor artı yüzde 0,85 ve Libor artı yüzde 0,75 olarak gerçekleştirilerek genel dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan 2 yıl 30 gün vadeli kredinin toplam maliyeti LIBOR + yüzde 1,90 olduğu belirtildi.

Türkiye'nin global markalarının dünya piyasalarında daha etkin olabilmesi ve bu amaçla da ihracatın finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisi, yatırımcıların Türkiye'deki temel ekonomik göstergelerin ve bankacılık sektörünün sağlamlığına ve TEB'in başarılı performansına olan inancını bir kez daha teyit etti.

Etiketler: Türk Ekonomi Bankası , teb , teb sendikasyon kredisi
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