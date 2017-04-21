TEB ile Tenis Heyecanı'nda... Soruları Yanıtladılar, Bileti Kazandılar!

TEB BNP Paribas İstanbul Open heyecanının bir parçası olmak için yarışmamıza katılıp, soruları en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayıp. We Are Tennis’ten yarı final ve final maçlarına bilet kazananlar.

Final Bora Akyürek

Tuğçe Yurtsever

Mustafa Ayhan Metin

Değer Gökalp

Serhat Epözdemir

Merve Poyraz

İsmail Önen

Damla Barlas

Adnan Balcı

Pınar Işık

Elif Gürbüzer

Mehmet Ergin

Duru Güngör

Ferad Işık

Ezgi İşel

Birol Balcı

Kübra Poyraz

Deniz Barer

Ece Parker

Celal Onur Eler

Naz Çakır

Nurcan Akyol

Zahid İleri

Özgür Özsüer

Çaglar Guner Yarı Final



Kaan Hacıhaliloğlu

Selda Yüksek

Erdinç Dinç

Burak Çakmak

Koray Karasu

Bilal Kızılel

Alev Atil

Alara Atalı

Hazal Yıldırım

Sencer Ulaba

Murat Çavuşoğlu

İpek Erili

Yiğit Gençay

Olcayto Temürlenk

Emel Yalçın

Yunus Bekdaş

Hazal Yıldırım

Melik Saçkan

Gülbin Uğurlu

Esra Turğut

Şafak Can

Cengiz İzmitli

Mehmet Berk Tuğal

Abdullah Berk Kurtoğlu

Deniz Yıldırım İlandır