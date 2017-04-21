TEB ile Tenis Heyecanı'nda... Soruları Yanıtladılar, Bileti Kazandılar!

Final
Bora Akyürek
Tuğçe Yurtsever
Mustafa Ayhan Metin
Değer Gökalp
Serhat Epözdemir
Merve Poyraz
İsmail Önen
Damla Barlas
Adnan Balcı
Pınar Işık
Elif Gürbüzer
Mehmet Ergin
Duru Güngör
Ferad Işık
Ezgi İşel
Birol Balcı
Kübra Poyraz
Deniz Barer
Ece Parker
Celal Onur Eler
Naz Çakır
Nurcan Akyol
Zahid İleri
Özgür Özsüer
Çaglar Guner
Yarı Final
Kaan Hacıhaliloğlu
Selda Yüksek
Erdinç Dinç
Burak Çakmak
Koray Karasu
Bilal Kızılel
Alev Atil
Alara Atalı
Hazal Yıldırım
Sencer Ulaba
Murat Çavuşoğlu
İpek Erili
Yiğit Gençay
Olcayto Temürlenk
Emel Yalçın
Yunus Bekdaş
Hazal Yıldırım
Melik Saçkan
Gülbin Uğurlu
Esra Turğut
Şafak Can
Cengiz İzmitli
Mehmet Berk Tuğal
Abdullah Berk Kurtoğlu
Deniz Yıldırım
İlandır