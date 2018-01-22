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    TEB çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    Türk Ekonomi Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Türk Ekonomi Bankası hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Türk Ekonomi Bankası 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Türk Ekonomi Bankası, 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınana kadar yerel bir banka olarak faaliyet göstermiştir. Bu tarihten itibaren tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan bankanın genel müdürlüğü İstanbul’a taşınmış, kurumun adı da Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) olarak değiştirilmiştir.

    TEB çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Türk bankacılık sektörünün saygın ve ayrıcalıklı finans kurumu olan TEB, bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

    TEB çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Türk Ekonomi Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

    Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: TEB , Türk Ekonomi Bankası , BANKA , 2018 , adres , iletişim , çalışma saatleri , son dakika
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