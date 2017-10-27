TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 111,9 milyar dolara geriledi.



TCMB tarafından, Eylül 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşle 111,9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 90,0 milyar dolarda sabit kalırken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,3 azalarak 20,4 milyar dolara düştü.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 4,5 gerileyerek 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 7,2 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar doları bir ay, 1,7 milyar doları 2-3 ay ve 8,4 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 64,1 milyar dolara geriledi.