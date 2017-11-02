NTV'nin canlı yayınında konuşan Ertem, "TCMB'nin sıkı para politikası ve enflasyon hedeflemesi ile KGF'nin sürecek olması ve KGF bazlı kredi mekanizmasının kurumsallaşarak süreklilik kazanıyor olması birbiriyle çelişmiyor" dedi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya dün 2017'de KGF etkisiyle görülen güçlü kredi büyümesi ve vergi indirimlerinin sıkı para politikasının enflasyon karşısındaki etkinliğini sınırladığını ancak 2018'de bu faktörlerin etkisinin zayıflamayacağını söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise dün KGF'yi rotatif hale getireceklerini, KGF'nin bundan sonra sürekli olarak dönen kredi kullanmak suretiyle piyasaya kaynak sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Piyasalarda bazı analistler bu iki açıklamanın birbiriyle çeliştiğini belirtirken Ertem açıklamasında açıklamaların çelişki içermediğini belirterek şöyle konuştu:

"Tam aksine KGF'nin devam etmesi ile TCMB'nin biraz daha rahatlayacağını, elinin güçleneceğini düşünüyoruz. Çünkü TCMB'nin enflasyon hedeflemesi ile KGF uygulaması beraber olacak. Burada TCMB'nin para politikasından ayrı bir kredi genişlemesi ya da TCMB'nin öngördüğünden farklı bir kredi genişlemesini KGF eliyle yapılmayacak."

Ertem KGF'nin başlamasıyla birlikte kredi genişlemesinin yüzde 22'ye ulaştığını ancak bunun bir ilk ivmelenme olarak yaşandığını belirterek, "Bu ilk ivmelenmeydi şimdi aşağı geliyor. Banka sistemimizin kredi genişlemesi yüzde 15 16 17 civarlarında bir yere oturacak. Bu da OVP'de öngörülen büyümeye tekabül eden bir kredi genişlemesi" dedi.

KGF'nin enflasyona yol açmayacak kanallarla yönlendirildiğini aksine üreticinin enflasyonunu aşağı çektiğini, istihdamı ve TCMB'nin enflasyon hedeflemesini desteklediğini belirtti.

"KGF eliyle TCMB'nin öngörmediği bir kredi genişlemesi olmayacak" diyen Ertem, "KGF ile ekonomi yönetimi TCMB, Hazine eşgüdüm içinde çalışacaktır."

Ertem yarın kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin kararından beklentilerine yönelik bir soruya ise "Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili haksız değerlendirmeleri söz konusu, (S&P'den yarın) bir değişiklik beklemiyorum" dedi.