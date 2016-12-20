Para Politikası Kurulu Toplantısı Öncesi

KapitalFX’in müşterilerine özel yayınladığı ücretsiz günlük analizler için email adresini bırak ya da ÜCRETSİZ forex deneme hesabı için tıkla!
Yılın son PPK toplantısında TCMB’nin birden fazla seçeneği değerlendirebileceği görülmektedir. Kasım ayında yapılan faiz artırımı sonrasında, efektif fonlama oranı %8,3 seviyelerine geldi. Buna karşın, kur seviyelerinde eskiye nazaran oynaklık derecesi daha az olsa da, halen ana hareket dalgalarının yukarı yönlü eğilim göstermesi bir risk unsuru oluşturmaktadır. Piyasa faizlerindeki yükseliş duraksamış görünüyor. Ancak halen çok yüksek seviyelerde; gösterge tahvil faizi %10,89; 10 yıllık tahvil faizi de %11,34 seviyesinde. Bir diğer unsur da; enflasyon beklentileri. Aralık ayında enflasyonda Kasım’a göre artış beklenmektedir. Nominal faizler artırılmazsa reel faiz 0’a yaklaşacak, belki yıllık enflasyon gerçekleşmesini %8 üzerine taşıyacak bir Aralık artışı görülürse negatif reel faiz görülecek. Bu durum; 20 Ocak’ta Trump’ın başkanlığı devralmasını beklemeden 2 haftalık bir piyasa oynaklığına neden olabilir.
Bu yüzden Merkez Bankası’nın bir teknik ayarlama yaparak piyasaların önünden bir hamle yapması olası bir senaryo olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçek anlamda bir piyasa sıkılaşması yapmak adına efektif fonlama oranını %8,5 üzerine çıkarabilir. Halen efektif fonlamanın 1 haftalık repo faizi ve gecelik borç verme faizi aralığından yapıldığı düşünülürse; bu durumda da 1 haftalık repo faizinde 25, gecelik borç verme oranında da 25 baz puan artış düşünülebilir. Böylece üst bant %8,75’e, politika faizi de %8,25’e getirilmiş olacak. Bizim beklentimiz de bu yöndedir.
Faiz artışı olursa iç piyasa tepkisi olumlu olacaktır, ancak ben faiz artışı 50 baz puan olmadığı sürece etkinin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Kurda mevcut seviyelerden gelecek satışlarda 3,45 altına sarkma olabilir, ancak denge noktası burada oluşacaktır. Marjinal fiyat hareketlerinde 3,43 – 3,42 görülse de, bu aralıkta kalıcı bir fiyatlama zor görünmektedir. Faiz artışı gerçekleşmediği takdirde ise kurda 3,50 – 3,55 ekseninde fiyatlamalar olmasını bekleyebiliriz.
Her iki senaryoyu beraber değerlendirdiğimiz zaman ana fiyat dalgalanma aralığının 3,45 – 3,55 olması çok olası görünmektedir. Yılsonuna yakın olmamız sebebiyle küresel USD fiyatlamasında fazla bir rasyonalite beklememek gereklidir. Piyasa 2017 yılı ile beraber yeni senaryoları fiyatlamaya başlayacaktır.
*** SPK onaylı KapitalFX, gelişmiş teknolojik alt yapısı ve donanımı, Forex piyasaları konusunda profesyonel ve deneyimli kadrosu, güçlü sermaye yapısı ile sektörde üst sıralarda yerini almak üzere yola çıkmış bir aracı kurumdur.
İlandır