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    Haberler >Eğitim>TCDD’den öğretmenlere yüzde 50 indirim

    TCDD’den öğretmenlere yüzde 50 indirim

    AA
    01.11.2017 - 11:06 | Son Güncelleme:

    TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, 24 Kasım Öğretmen Günü'nün yer aldığı haftada, yüksek hızlı tren ile anahat trenlerine bilet alan öğretmenlerin, istedikleri tarihte yüzde 50 indirimli seyahat edebileceğini belirtti.

    Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlere saygılarının sonsuz olduğunu belirtti. Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftada (24-30 Kasım), yüksek hızlı trenler ve anahat trenlerine bilet alan öğretmenlerin, seyahat tarihlerine bakılmaksızın yüzde 50 indirimli seyahat edebileceklerini söyleyen Kurt, kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarındaki öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını bildirdi. Kurt, "Bu vesileyle TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Kurt, 2013'ten itibaren uygulanan kampanyalardan yaklaşık 17 bin öğretmenin faydalandığını belirterek, söz konusu tarihler dışında öğretmenlere yüzde 20 indirim uygulandığını hatırlattı.

    Etiketler: Öğretmen , 24 Kasım Öğretmenler Günü
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