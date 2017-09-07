TBT nedir? Neden herkes paylaşıyor?

Açılımı Throwback Thursday olan TBT (perşembeye geri dönüş) geçmişten bir güne, eskilere dair fotoğraf yüklemek isteyenlerin kullandığı bir etiket olarak karşımıza çıkıyor. Kelime anlamı olarak Perşembe günü gerçekleştirilmesi gerektiği izlenimi veren TBT'nin, aslında bir deyim olduğu ve "Ne günlerdi" tarzında bir ifade ortaya çıkardığı düşünülüyor. Bu etiket ile İnstagram üzerinden saniye başına 5 fotoğraf paylaşıldığı ve toplamda 335 milyon 71 bin(an itibariyle) TBT etiketli fotoğrafın bulunduğu görülüyor.



tb nedir?



tbt hashtag'inin kullanımı bu nedenle hayli yaygın; ancak tbt dışında sadece tb hashtag'i de görmüş olabilirsiniz. tb doğrudan ThrowBack kavramını karşılıyor. Yani perşembe günü dışında paylaşım yapacağınız zaman tb hashtag'ini kullanabilirsiniz.



‘Throwback Thursday’ hashtag’i ile dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran ve sosyal medyada da en çok fotoğraf paylaşımının yapıldığı gün olan Perşembe, Türkiye’de en çok online alışverişin yapıldığı gün olarak da dikkat çekiyor. Tüketici satın alma davranışları üzerine yapılan araştırmalar da bu bilgiyi doğruluyor. Türkiye’deki tüketicilerin reklamlara tıklama ve satın alma işlemini en çok Perşembe günleri, en az satın alım yaptığı günün ise Pazar günü olduğunu ortaya koyan araştırma sonucuna göre; Perşembe günü Türkiye’deki tüketicilerin satın almaya dönüşme oranının, Pazar günlerine kıyasla yüzde 109, tıklama oranının ise yüzde 64 daha fazla gerçekleştiğini söylüyor. Ve üstelik #TBT’si de işin cabası…‘Throwback Thursday’ hashtag’i ile dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran ve sosyal medyada da en çok fotoğraf paylaşımının yapıldığı gün olan Perşembe, Türkiye’de en çok online alışverişin yapıldığı gün olarak da dikkat çekiyor. Tüketici satın alma davranışları üzerine yapılan araştırmalar da bu bilgiyi doğruluyor. Türkiye’deki tüketicilerin reklamlara tıklama ve satın alma işlemini en çok Perşembe günleri, en az satın alım yaptığı günün ise Pazar günü olduğunu ortaya koyan araştırma sonucuna göre; Perşembe günü Türkiye’deki tüketicilerin satın almaya dönüşme oranının, Pazar günlerine kıyasla yüzde 109, tıklama oranının ise yüzde 64 daha fazla gerçekleştiğini söylüyor. Ve üstelik #TBT’si de işin cabası…



Neredeyse her gün farklı bir yönüyle karşımıza çıkan dijital dünya, milyarlarca insanı arkasından sürüklüyor. Alışveriş konusunda da yüklenici kimliğiyle karşımıza çıkan bu okyanus içinde istediğimiz herhangi bir ürünü almak ise bir ‘tık’ sesiyle gerçekleşiyor. Bu farkındalıkla dijital dünyanın satın alma noktasında her ihtiyaca cevap verebildiğini söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, araştırmaların da bu bilgiyi doğruladığını söyledi.



Ramazan Becer: 14-16.00 saatleri arasında alışveriş yapılıyorİnternet ve teknolojik gelişmeler bu hızla ilerlemeye devam ettikçe satın alma konusunda dünyanın bu değişime ayak uyduracağını belirten Ramazan Becer,” Araştırmalara göre Perşembe günü, Türkiye’deki tüketicilerin internet üzerinden satın alma günü. Pazar günleri ise en az satın alımı yaptıkları gün. Hatta Perşembe günü, reklam tıklama oranlarıyla da oldukça yüksek. Alışverişin en yoğun yapıldığı saat dilimi ise Perşembe günü 14.00 ve 16.00 arası. Ayrıca 21.00 ve 23.00 arası diğer bir satın alımı yapılan dilim olarak karşımıza çıkıyor” dedi.



“İnsanlar cumartesi günü alışveriş yapmıyor” Diğer ülkelerde ise satın alım gününün değiştiğini fakat saat diliminin Türkiye ile aynı olduğunu sözlerine ekleyen Ramazan Becer, “Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’dan toplanan verilere göre en fazla reklamlara tıklanan ve satın alma işlemi gerçekleşen gün Salı. En yoğun satın alma işlemleri ise Türkiye’den farklı değil… Yani 14.00 ve 16.00 saatleri arası. Dünya çapında en az satın alma günü ise hafta ortalamasının yüzde 11 altında kalan Cumartesi. Yani rakamlara bakarak; Kullanıcı davranışıyla ilgili veri miktarı büyüdükçe ve teknoloji değişimiyle alışveriş trendlerinin değiştiğini söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla bu gelişmelerin farkına varan firmalar, dijital alandaki varlıklarını en iyi şekilde sürdürebilmek için profesyonel destek almaya başladılar. Öyle ki artık dijital pazarlamada etkisini gösteremeyen kurumların reel alanda fark yaratmasını beklemek hayal oldu” şeklinde konuştu.





