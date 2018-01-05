TBMM’den Avrupa’ya İslamofobi çıkarmadı

TBMM Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Müslümanlara yönelik hakaretlerden, şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki ayrımcılıktan başörtüsü ve burka gibi simgesel ayrımcılığa, ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasından camilere yönelik saldırılara kadar İslamofobi’yi tüm boyutlarıyla ele almak için kolları sıvadı. TBMM’nin çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği 9 Ocak’ta komisyon da harekete geçerek, çalışma takvimi oluşturacak. Bu çerçevede komisyon, yeni yasama döneminde çalışmalarına İslamofobik olayların en yaygın yaşandığı ülkelerde incelemelerle başlayacak. Bu çerçevede komisyon, TBMM’nin açılmasıyla harekete geçerek Almanya, Avusturya, Fransa ve Belçika ile yazışmalara başlayacak. Komisyon, bu ülkelere ziyaret gerçekleştirme ve yetkili kurumlarla görüşme talebinde bulunacak. Ülkelerin ziyaretleri olumlu karşılaması durumunda komisyon ve üyelerden oluşan bir heyet bu ülkelerde İslamofobik saldırıların nedenlerini araştıracak.

MAĞDURLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Komisyon ayrıca, ilgili ülkelerde İslamofobik saldırılara maruz kalanlarla görüşecek. Mağdurlara saldırı sonrası izledikleri yollar ve beklentileri sorulacak. Heyet ülkeye dönüşlerinde bu ülkelerde edindikleri izlenimleri tamamlanma aşamasına gelen komisyon taslağında yer verecek. Komisyon, raporun tamamlanma aşamasına kadar konuya ilişkin uzman, kamu kurumları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine yönelik dinleme çalışmaları devam edecek.

2800’DEN FAZLA SALDIRI

Batı ülkelerinde 2016’ya kadar 2800’den fazla İslamofobik saldırı yaşandı. 2017’de ise bu sayının 3 bini geçtiği belirtiliyor. Bazı ülkelerdeki İslamofobik saldırılar özetle şöyle:

* Almanya’da bugüne kadar 260 İslam karşıtı eylem düzenlendi. 664 sığınmacı Müslüman mültecinin saldırıya uğradığı ülkede 60’dan fazla camiye saldırı düzenlendi.

* Belçika’da nüfusun yüzde 60’ı Müslümanları tehdit olarak görüyor. Müslümanların yüzde 71’i kendilerinin terörist olarak görüldüğünü düşünüyor. Ülkede 20’den fazla saldırı gerçekleşti.

* Fransa’da Müslüman karşıtlığının en yoğun olduğu ülkelerden birisi. 360’tan fazla saldırı oldu.

* Hollanda’da İslamofobik çevreler ülkede en çok camileri hedef alıyor. Hollanda’da bugüne kadar 100’den fazla saldırı gerçekleşti. Bu saldırılardan 20’den fazlasında ise camiler hedef alındı.

* İngiltere’de başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde bugüne kadar binden fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğu Müslümanları hedef alsa da asıl hedefin yüzde 60’lık oranla Müslüman kadınlara yönelik olduğu belirtiliyor.

* İsveç’te30’dan fazla saldırı.

* İslam karşıtı saldırıların en az rastlandığı Kanada’da bugüne kadar 20’den fazla saldırı yapıldı. Bu saldırıların en büyüğü bir camiye yapıldı ve saldırıda altı kişi hayatını kaybetti.