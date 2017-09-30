TBMM’de diaspora komisyonu kuruluyor

MUSTAFA Yeneroğlu, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu görev bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle Frankfurt Türk Kültür Merkezi’nde istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Yeneroğlu, “gurbetçi” kelimesinin sezonluk işçi anlamına geldiğini anlatarak, Avrupa’da yaşayan Türkler için bu kavramın artık kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Bunun yerine son 1-2 yıldır Türkiye’de “diaspora” kelimesinin gündeme geldiğini ve kendisinin de özellikle bunu vurguladığını aktaran Yeneroğlu, “Diaspora kavramı aslında genelde Türkiye’de Yahudi diasporası, Ermeni diasporası şeklinde akla geliyor. Oysa diaspora kelimesi ana vatandan dünyanın farklı farklı bölgelerine giden, dağılan insanları ifade ediyor” dedi.

BAZILARI BUNU SESSİZ YAPIYOR

Dünyada neredeyse her devletin bir diaspora politikasına sahip olduğuna işaret eden Yeneroğlu, bazılarının bunu sessiz bir şekilde, kimilerinin ise çok heyecanlı ve yüksek sesle yaptığına değindi.

Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin diaspora politikaları konusunda yoğun çalışmalar yaptığını bildiren Yeneroğlu, “Türkiye’de ise cumhuriyet tarihinde ilk defa, 2015’te kurulan 64. Hükümet programında diasporayla ilgili çok geniş, 4 sayfalık diasporanın dil ve kültür birikimi noktasında hassasiyet gösteren bir çerçeve oluşturuldu. 65. Hükümet programında da yine bunlar korundu” dedi.

ÜZERİNDE DURULURSA KAZANIM OLUR

Yeneroğlu, diasporanın bir ülke için üzerinde durulduğu takdirde çok önemli kazanım olduğuna dikkati çekti. Diasporanın kesinlikle “başka ülkelerin iç işleyişle ilgili tehdit

veya olumsuzluk” olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, “Tam

tersi o ülkelerin iş birliğini geliştiren, o ülkelerin özellikle halkların birbiriyle kaynaşması konusunda milyonlarca insanın gönüllü olarak hizmet etmesiyle birlikte inanılmaz bir zenginliktir” yorumunu aktardı.

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin diaspora politikaları çerçevesinde, dış ülkelerde yaşayan vatandaşlar için kitap okumanın geliştirilmesi, öğrenci bursları, devlet üniversitelerinin yurt dışında yerleşke kurmaları ve kültürel hareketliliği canlandırmak amacıyla gençlere yönelik etkinlikler gibi çalışmalar yapıldığını bildirdi.

EKİM VEYA KASIMDA

Gelecekte bu çalışmaların daha güçlü, koordineli ve sistematik yürüyebilmesi için daha sağlıklı koordine edilmesi gerektiğini anlatan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye’de diasporayla ilgili çalışan birçok birim var. Bunların daha sağlıklı koordine edilebilmesi için hem yasamada hem de yürütmede mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle yasamada mutlaka bir Göç ve Diaspora İhtisas Komisyonunun TBMM’de kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bir çalışmamız da oldu. Kanun teklifimizi de inşallah ekim veya kasımda Meclis’e sunacak noktaya getirmiş olacağız. Bu komisyona tüm partilerin katılmasını planlıyoruz. Burada maksat, Türkiye’de tüm partilerin katılacağı bir ortamda tamamıyla göç ve diaspora politikalarına odaklı 15-20 milletvekilinin içinde çalıştığı bir mekanizmanın kurulması ve bunun da daimi bir ihtisas komisyonu olarak hem kamu kurumlarını denetlemesi, burada sağlıklı politikaların yürümesini sağlaması ve aynı zamanda da bu alanın daha popüler hale getirilmesinin sağlanması.

Bana göre, ileride bir Göç Bakanlığının da kurulması Türkiye’nin önünde duran bir gündem. Bu sonuçta birçok Batı ülkesinde var. Türkiye’de şu an toplam 5,5 milyon yabancı ülke vatandaşı yaşıyor. 6 milyon da diasporamız var. 11 milyondan fazla bir kitle. Bir de göç tecrübesi olan insanları hesap ettiğimiz zaman en az 18 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz.”