TBMM yeni yasama yılına başlıyor

Meclis’te yeni yasama dönemi, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başladı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katıldığı törende, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yasama yılı açış konuşmasını yapmak üzere TBMM’ye geldi.

KAHRAMAN’DAN AÇILIŞ KONUŞMASI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

Ülkemiz FETÖ eliyle bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Meclisimiz darbeye karşı duruşuyla ikinci kez gazi ünvanı almaya hak etti.

Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu darbe teşebbüsü milletimizin ruh kökünde yer alan birlik ve beraberlik ruhunun tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz bir daha hükümet krizleri yaşamayacaktır.

İçinde bulunduğumuz bina TBMM'nin üçüncü binasıdır. Binamızın 1961'den buna olan eskimeleri ve 15 Temmuz'daki hasarı giderebilmek için onarımlar yaptık. Artacak milletvekili sayısına bağlı olarak iyileştirmelerin yapılacağı açıktır. Ahtapotlar güçlü Türkiye yürüyüşünden bizi alıkoyamayacaklardır.



ERDOĞAN: 'ARTIK İHANET ORTAKLARININ İŞİ ÇOK DAHA ZOR'

Daha sonra Genel Kurul'a seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şöyle konuştu:

Kurtuluş Savaşı’nı sevk ve idare eden, 15 Temmuz’da çifte gazilik ünvanı alan Meclisimize yeni yasama yılında başarılar diliyorum. 15 Temmuz’da TBMM’nin ve Genelkurmay Başkanlığı binası çevresinde 34 vatandaşımız şehit olmuştur.

15 Temmuz gibi felaketler ülkelerin birliklerinin adeta test edildiği imtihanlardır. Biz devlet ve millet olarak bu imtihanı alnımızın akıyla verdik. Artık ihanet ortaklarının işi çok daha zordur.

15 Temmuz artık bizim tıpkı Malazgirt, İstanbul’un fethi, Çanakkale gibi hepimizin ortak bir değeridir. Bu değere saygı duyan herkes milletimizin gönlünde yücelir. Bu değeri önemsizleştirmeye çalışan herkes de milletimizden hake ettiği cevabı alır.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler yeni sistem ile netleşti. Yasalar cumhurbaşkanlığı kararnamesinin üzerinde olacaktır. Türkiye milli iradenin bu derece güçlendirildiği bir sisteme kavuşmuştur.

Meclisimiz ve hükümetimizin önünde çok önemli bir görev var. Uyum yasaları başta olmak üzere yeni sistemin hayata geçmesini sağlayacak düzenlemeler için derhal çalışmalar başlamalı.

'TEK BİR YATIRIMIMIZI ERTELEMEDİK'

Dört bir yanımızın istikrarsızlıkla çevrili olduğu bir dönemde hem kendimizi korumamız hem de yatırımlarımız yapmamız önemli bir başarıdır.

Türkiye tek bir yatırımı ertelememiştir. Hükümet'ten beklentim kamu mali disiplininde taviz vermeden, vatandaşımızı günlük hayatını kolaylaştıracak tedbirler almasıdır.



Kafa karıştıracak gereksiz adımlardan kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Tezkere konusunda, bir parti hariç, Meclis'teki birlik ve beraberliği takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günler de milli konularda bu dayanışmanın çok daha sık sergileneceğini ümit ediyorum.

'OLAĞANÜSTÜ TEHDİTLER OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER GEREKTİRİR'

Yargının terör örgütü olarak tanımladığı yapıları doğrudan ya da dolaylı desteklemeyi hiç kimseye yakıştıramam. OHAL uygulamasına yönelik bir takım nitelemeler var ki gerçekten kabul edilebilir değil.

Türkiye’nin olağanüstü tehditlerle karşı karşıya olduğunu kim inkar edebilir? Olağanüstü tehditler olağanüstü tedbirler gerektirir. Bugüne kadar terör örgütleri ve mensupları dışında OHAL’den zarar gören olmamıştır.

Biz Türkiye olarak sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele konusunda karalılığımızı devam ettireceğiz.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ REFERANDUM

Irak’taki mezhep gerilimi pek çok sorunun kaynağıdır. Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur. Bu teşebbüs dahi başlı başına önemli bir sorundur. Buradaki asıl sıkıntı bu girişimin asıl kimin işine yarayacağıdır. Bir kaotik dönemde bölgesel bir yapının bağımsızlık iddiası başka güçlerin oyuncağı olmaktan başka bir anlam taşımayacaktır.Bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız. Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit edilmesine tahammül edemeyiz. Bunu hesabını da mutlaka sorarız.

'YAPILAN BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLECEĞİNİ UMUYORUZ'

Kuzey Irak yönetimi hüsrana uğramaya mahkumdur. Kişisel hırslar ve iktidar kaygılarıyla yapılan bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umuyoruz.

Konunun suhuletle çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak yönetimi yaptığı yanlıştan dönme erdemi gösterdiğini Türkiye bu kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.