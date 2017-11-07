TBMM personel alımı sonuçları açıklandı mı?

TBMM personel alımı başvuru sonuçları için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Meclis içerisinde görevlendirilmek üzere toplam 192 personel alımı yapmaya hazırlanan TBMM, 16-30 Ekim tarihinde adaylardan başvuruları aldı. Peki, bu aşamanın ardından TBMM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşıyan ve belirtilen KPSS puan türünden en az 70 puana sahip olan adayların başvurduğu TBMM personel alımı başvurusu, 16.10.2017 tarihinde başlayıp 30.10.2017 tarihinde sona erdi. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarının TBMM internet sitesinden yayınlanması beklenirken, meclis başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlarla ilgili gelişme olması halinde haberimizden en güncel bilgileri edinebilirsiniz.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.

Başarı sıralamasına göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ilanında belirtilen şartlara ilişkin belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini ile talep edilecek diğer belgeleri Kurumca belirlenecek tarihte posta yolu ile personel birimine gönderecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.