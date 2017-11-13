TBMM memur alımı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

TBMM personel alımı başvurusu için süreç devam ediyor. Başvuruda bulunan birçok kişinin merakla araştırdığı TBMM personel alımı sonuçları için duyuru merakla sorgulanmaya başlandı. Peki, TBMM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı detaylar

TBMM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşıyan ve belirtilen KPSS puan türünden en az 70 puana sahip olan adayların başvurduğu TBMM personel alımı başvurusu, 16.10.2017 tarihinde başlayıp 30.10.2017 tarihinde sona erdi. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarının TBMM internet sitesinden yayınlanması beklenirken, meclis başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlarla ilgili gelişme olması halinde haberimizden en güncel bilgileri edinebilirsiniz.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

TBMM bünyesinde yapılacak olan alımlar, Alt Yazıcı, Arşivci, Ciltci, Elektronik Dizgi Operatörü, Fotoğrafçı, Görsel Tasarımcı, Kameraman, Koruma Memuru, Ziyaretçi Kabul ve Yönlendirme Memuru, Mimar, Montajcı, Muhabir, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Ofsetçi, Resim Seçici, Sesçi, Şoför, Bilgisayar Teknikeri, Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Telefon Teknisyeni, Usta, Yangın Söndürme Eri alanlarında gerçekleşecek. Alım yapılacak olan alanlarda sayılar, ihtiyaca göre belirlenmiştir.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?,

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.

Başarı sıralamasına göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ilanında belirtilen şartlara ilişkin belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini ile talep edilecek diğer belgeleri Kurumca belirlenecek tarihte posta yolu ile personel birimine gönderecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.