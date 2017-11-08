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    CHP'nin Meclis Başkanı adayı Zekeriya Temizel kimdir?

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanlık seçimlerinde CHP'nin adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu. CHP'nin Meclis Başkanı adayı Zekeriya Temizel 20. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 55 ve 56. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı yaptı. Peki Zekeriya Temizel kimdir?

    CHP'nin Meclis Başkanı adayı Zekeriya Temizel, 1948'de Tokat Çırdak'ta doğdu. Sivas Lisesi (1966) ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Lisans üstü eğitimini Fransa'da Strasbourg Louis Pasteur Üniversitesinde yaptı (1982). Avrupa Para Sistemi ve Avrupa Ortak Tarım Politikaları konularında araştırmalarda bulundu. OECD Mali İşler Bölümünde çalıştı (1985). Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Defterdarı, Gelirler Genel Müdürü olarak görev aldı (1970-1995). BDDK Başkanı olarak, kurumun kuruluşunu gerçekleştirdi. Basın İlan Kurumunda Yönetim Kurulu Üyeliği, çeşitli basın-yayın kuruluşlarında köşe yazarlığı, Ülke Politikaları Vakfında Başkanlık yaptı. 2005-2015 yıllarında ileri teknoloji ile üretim yapan 2 şirketin yönetim kurulu başkanlıklarını üstlendi. Ombudsman adlı araştırma kitabı ile Çekerek Kıyılarında adlı anı-romanı bulunmaktadır.

    20. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 55 ve 56. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı yaptı. 2014'te CHP Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Fransızca ve Almanca bilen Zekeriya Temizel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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