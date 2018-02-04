Feyzioğlu'ndan TTB'ye destek

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği olarak Afrin'deki harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı kapsamında gerçekleştirildiğine dair ilgili her mecrada dile getirdikleri görüşlerinin herkes tarafından bilindiğini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine yönelik yayınladıkları bir bildiri sebebiyle açılmış ceza soruşturmasının doğru olmadığını, düşünceyi açıklama özgürlüğünün yargı eliyle bastırılmaması gerektiğini de kamuoyuyla daha önce paylaştıklarını belirten Feyzioğlu, düşünceyi açıklama özgürlüğünün sadece doğru bulunan, hoşa giden düşünceleri değil, yanlış olduğu düşünülen görüşleri de kapsadığını ifade etti.

Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bazı avukatların, Türk Tabipleri Birliğinin bize göre içeriğinde suç unsuru bulunmayan söz konusu bildiriyi okudukları gerekçesiyle soruşturulduklarına dair bilgiler Birliğimize ulaşmıştır. Suç unsuru taşımayan bir bildiriyi tekrarlamak da elbette suç değildir. Anayasanın koruması altında olan bir düşünce açıklamasıdır. Düşünce açıklamaları ile suç arasına demokratik hukuk devletlerince kabul edilen o çok belirgin çizgi çekilmezse, hangi konuda, hangi düşüncenin açıklanabileceği keyfi verilen izinlere tabi hale gelir. Bu baskı ve hukuksuzluğun nereye kadar uzanacağını da kimse bilemez. Bu sebeplerle söz konusu meslektaşlarımızla ilgili hukuki süreci barolarımızın yetkili temsilcileri eliyle ve ayrıca doğrudan takip ettiğimizi meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."