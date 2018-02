TBB'den Erdoğan’a ‘milli gözlük’lü yanıt

SAYIN CUMHURBAŞKANI YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ: “Sayın Cumhurbaşkanı’nı siyasi parti gözlüklerini çıkartıp, Türkiye’ye milli gözlüklerle bakmaya davet ediyoruz. Gayet açıktır ki, Sayın Cumhurbaşkanı yine yanlış bilgilendirilmiştir. Türkiye Barolar Birliği’nin milli duruşu, Türk milletince bilinmektedir. Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki ‘Türkiye’ kelimesini de tabelalardan ‘T.C.’ harflerini sildikleri gibi silebileceklerini düşünenler, bizi Türk milletinin kalbinden asla silemezler.

Türkiye Barolar Birliği’nin her söylemi, her uyarısı, her duruşu, her zaman milli olmuştur. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı sadece kendisinin kullandığı kelimelerin kullanılmasını, sadece kendisinin kurduğu cümlelerin kurulmasını, sadece kendisi gibi düşünülmesini istemektedir.

HANGİ UYARIMIZ MİLLİ DEĞİLDİ?: Sayın Cumhurbaşkanı, FETÖ, devletimizi ele geçirirken yaptığımız uyarılar mı milli değildi de dinlemediniz? Kumpas davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin omurgası balyozlanırken verdiğimiz mücadele milli değil miydi ki karşı çıktınız? Habur çadır mahkemesinde, pişman değiliz diyen teröristler tahliye edilirken içimiz cayır cayır yanarak yaptığımız karşı çıkış mı milli değildi? Açılım sürecinde ‘Hiçbir devlet terör örgütü karşısında yenilmiş hissiyle masada oturamaz, hiçbir devlet milli ordusu yargısı tarafından esir alınmışken terörle mücadele edemez’ çıkışımız mı milli değildi? 17-25 Aralık döneminde yolsuzlukla mücadele bir yana, yargı kullanılarak FETÖ savcılarının yaptığı bir yana diyerek FETÖ’nün en güçlü döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında dimdik durmamız mı milli değildi? Hatırlar mısınız o tarihte yanınızdaki pek çok kimse kaçacak yer aramıştı. Sayın Cumhurbaşkanı, biz hiçbir zaman o partiden veya bu partiden olmadık. Hiçbir zaman siz dahil kimsenin adamı olmadık. Biz her zaman Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yana taraf olduk.

HENDEKLER KAZILIRKEN UYARMADIK MI?: Hendekler kazılırken, barikatlar dikilirken Türkiye’yi uyarmadık mı Sayın Cumhurbaşkanı? 15 Temmuz gecesi Ankara semalarında daha uçaklar çarpışırken ve bugün etrafınızdaki pek çok kimse kim bilir nerede saklanmışken, darbe girişimine Türkiye’nin 79 barosuyla birlikte biz karşı çıkmadık mı?

ZEYTİN DALI’NDA ASKERİN YANINDAYDIK: Fırat Kalkanı ve Afrin harekâtlarının daha ilk saatlerinde Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullandığını dile getiren ve bunu gerekçeleriyle ortaya koyan Türkiye Barolar Birliği’dir Sayın Cumhurbaşkanı. Zeytin Dalı harekâtının ilk gününde 103 bin avukatımızı temsilen biz Kilis’te sınırdaydık. Askerlerimizin yanındaydık, halkımızın yanındaydık.”

TEK BİR BİRLİK OLMAYACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Roma temasları sırasında, TTB ve TBB konusunda “Farklı meslek birliklerinin kurulması için çalışma var mı” sorusuna, “Olabilir mi değil, var. Bundan sonra her alanda tek birlik olmayacak. Sayın Başbakan ile de konuştuk. O da zannediyorum bazı çalışmalar yapıyor” karşılığını verdi.