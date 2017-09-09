TBB vekil adaylarını seçmenle buluşturdu

TİYATROM’da düzenlenen eski TBB sözcüsü Safter Çınar’ın yönettiği toplantıya Berlin adayları Djengizkhan Hasso (CDU), Eva Högl (SPD), Evrim Sommer (Sol Parti), Lisa Paus (Yeşiller) ve Daniela Kluckert (FDP) katıldı. İslam ve göçmen karşıtı sağ popülist parti AfD adayı, toplantıya davet edilmedi. Adaylara ağırlıklı olarak göçmenler ve mültecileri ilgilendiren konularda sorular soruldu. Tüm adaylar Almanya’da uzun süre yaşayan göçmenlerin yerel seçimlere katılma hakkını savundu.

YASA ENGELLİYOR Vatandaşlık yasasını eleştiren Evrim Sommer, “Vatandaşlık yasası SPD ve Yeşiller döneminde çıkarıldı. Bu yasa dar gelirlilerin Alman vatandaşı olmalarının önünde engel. Yasada bir çok engelleyici şartlar yer alıyor” dedi.





SAYI KISITLANMALI Djengizkhan Hasso, Almanya’nın mülteci politikalarına ilişkin soruya “Merkel mültecilerin alımında önemli adımlar attı. Almanya mültecilere en iyi koşulları sunan ülke. Mültecilerin insani koşullarda yaşamanın ortamını yaratmak gerekir. Bunun için de kısıtlı sayıda mülteci alınmalı” dedi.

ÜST SINIR OLMAZ Yeşiller aday Lisa Paus, “Mülteci alınımında üst sınır uygulanamaz. Mülteci olmak bireysel bir haktır. Almanya’ya gelen insanların tamamının ekonomik koşullardan dolayı geldiğini söylemek yanlıştır. Aile birleşimi sağlanmayan mülteciler kendilerini güvende hissedemez” diye konuştu.

OYLARI DÜŞMELİ Eva Högl, seçimlere katılımın artırılması gerektiğini belirterek “AfD gibi partilerin meclise girmemesi için büyük katılım sağlanmalı. Bu bizim elimizde. Irkçıların oy oranının düşmesi katılımın yüksekliğine bağlı” dedi.

Daniela Kluckert, NSU ile ilgili soruya, kendisinin bu konuda uzman olmadığını belirterek fazla yorum yapmaktan kaçındı.

İKİNCİ TOPLANTI PERŞEMBEYE

TBB 14 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de bu kez ağırlıklı olarak Türkiye kökenli adaylarla seçmenleri buluşturacak. Toplantı yine Tiyatrom’da yapılacak.