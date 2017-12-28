“Tazlar Köyünden Borusan’a” sesli kitap oldu

Kocabıyık’ın Afyonkarahisar’ın bir köyünden başlayıp, Borusan’ı kuran ve büyüten, Türkiye’nin öncü ve duayen bir iş lideri olmaya uzanan yaşam öyküsünün anlatıldığı, “Tazlar Köyünden Borusan’a” adlı kitap oyuncu Levent Can tarafından seslendirildi ve www.seslenenkitap.com adresinde okuyuculara sunuldu.

SADECE BİR ANI KİTABI DEĞİL

Kitap yayımlandığında hayatta olan Asım Kocabıyık “Tazlar Köyünden Borusan’a” hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı:



“Bu kitapta yazılanlar, ailemin hikâyesi, benim hikâyem, Borusan Grubu’nun hikâyesi, Türkiye’nin son seksen yılının hikâyesidir. Altı yaşına kadar köyde yaşayan, imkânsızlıktan çıplak ayakla tarlalarda dolaşan bir köylü çocuğu olarak benim, üniversite eğitimi görme şansını ve sanayici olma şansını yakalayışımın hikâyesidir.”

Kitap, Asım Kocabıyık’ın yaşamı ekseninde Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin ve iş dünyasının tarihini anlatıyor. Kocabıyık’ın çeşitli gelişme ve konularla ilgili görüş ve değerlendirmeleri, yaklaşımları kendi ağzından aktarılıyor.