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“Tazlar Köyünden Borusan’a” sesli kitap oldu

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

Beş yıl önce yaşamını yitiren Borusan’ın Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın hayatını, düşüncelerini, değerlerini ve şahitlik ettiği Türkiye tarihini akıllı telefonlardan ve diğer mobil cihazlardan dinlemek artık mümkün

Kocabıyık’ın Afyonkarahisar’ın bir köyünden başlayıp, Borusan’ı kuran ve büyüten, Türkiye’nin öncü ve duayen bir iş lideri olmaya uzanan yaşam öyküsünün anlatıldığı, “Tazlar Köyünden Borusan’a” adlı kitap oyuncu Levent Can tarafından seslendirildi ve www.seslenenkitap.com adresinde okuyuculara sunuldu.

SADECE BİR ANI KİTABI DEĞİL

Kitap yayımlandığında hayatta olan Asım Kocabıyık “Tazlar Köyünden Borusan’a” hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı:“Tazlar Köyünden Borusan’a” sesli kitap oldu

“Bu kitapta yazılanlar, ailemin hikâyesi, benim hikâyem, Borusan Grubu’nun hikâyesi, Türkiye’nin son seksen yılının hikâyesidir. Altı yaşına kadar köyde yaşayan, imkânsızlıktan çıplak ayakla tarlalarda dolaşan bir köylü çocuğu olarak benim, üniversite eğitimi görme şansını ve sanayici olma şansını yakalayışımın hikâyesidir.”

Kitap, Asım Kocabıyık’ın yaşamı ekseninde Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin ve iş dünyasının tarihini anlatıyor. Kocabıyık’ın çeşitli gelişme ve konularla ilgili görüş ve değerlendirmeleri, yaklaşımları kendi ağzından aktarılıyor.

 

Etiketler: Tazlar Köyü , Türkiye ekonomisi
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