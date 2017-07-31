‘Taze döviz’ onun işi!

Akfen, 2017 yılı başında Akfen Yenilenebilir Enerji şirketindeki yüzde 33’lük blok hissesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’na (IFC) 200 milyon dolar, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesi için Fransa merkezli Aeroports de Paris şirketine ise 160 milyon dolarlık hisse ihracı gerçekleştirmişti.

Elde edilecek geliri 6.9 milyar liralık yatırım projelerinde kullanmaya devam edeceklerini belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Türkiye’ye yapmış olduğumuz yatırımlara yabancı sermayeyi ortak ederek ‘taze döviz’in ülkemize girişini blok hisse satışı yoluyla yapmaya çaba gösteriyoruz. Bu tür hisse ihraçları en değerli ihracat kalemi sayılmalıdır. Şirketlerimizi ölümsüzleştirmek için yapılan bu hisse ihracı Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir” dedi.

Hisselerini, Avustralya merkezli IFM Investors’a ait Global InfraCo SP NEUM SLU şirketine devredecek olan Akfen Holding’in Başkanı Akın, anlaşma maddelerine göre kalan yüzde 10’luk payla “Mersin Uluslararası Limanı Yönetim Kurulu Başkanlığı” pozisyonunu koruyacak. Akfen, 2017 yılı başında 2 yılda tamamlayacağı yatırım paketi açıklamıştı. Toplamda 1380 kişilik istihdam yaratan paketinin en önemli iki ayağını 3.9 milyar liralık Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ’daki şehir hastaneleri ve 2 milyar 250 milyon liralık yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.