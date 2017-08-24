Taze domatesi kullanmanın en iyi 5 yolu

Kaşarlı Domates Sandalları
Eğer elinizde istediğinizden çok daha fazla domates kaldıysa sizin için aşırı lezzetli ve kolay bir tavsiyemiz var. Yapacağınız tek şey domatesleri lezzetli bir peynir ve karamelize soğanla bir araya getirmek. Harika bir aperatif hatta akşam yemeği olabilir.
Domates Reçeli
Domates reçeli, domatesin tadına varmanın en iyi yollarından biridir. Eğer konserve konusunda bilginiz varsa yapmanız gereken tek şey bu domatesleri muhafaza etmek ve yeri geldiğinde lezzetli kurabiyeler için bir dolgu malzemesi olarak kullanmak. Ayrıca çabukça bir tost üzerinde de kullanıp, karnınızı doyurabilirsiniz.
Izgara Domates
Izgarada etlere eşlik edecek en iyi şey kesinlikle dilimlenmiş domateslerdir. Onları ızgara yapabilir ya da fırında kızartabilirsiniz. Domateslerin keskin lezzetini eritilmiş peynirin tuzlu tadıyla birleştirdiğinizde ortaya muhteşem bir şey çıkacağına da emin olabilirsiniz.
Domates ve Salatalıklı Avokado Salatası
Domatesler ve avokadoların aynı zamanda aynı yerde oldukları mevsimde yapılacak bir salata kadar lezzetlisi yoktur. Hem sağlıklı hem de inanılmaz derecede lezzetli olacak bu salatada yapmanız gereken tek şey bu üç malzemeyi bir araya getirmek.
Domates Salçası
Marketlerden paketlenmiş domates salçası almak yerine elinizde çürümeye yüz tutmuş domateslerle son derece sağlıklı bir salça yapabilirsiniz. Domatesi kullanmanın en yararlı yollarından biri kavanoz kavanoz salça hazırlayıp tüm kış kullanmaktır.
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