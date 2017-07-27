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    Tayvanlı dev Foxconn'dan ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 08:31Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 08:31

    ABD Başkanı Donald Trump, Tayvanlı teknoloji şirketi Foxconn’un ülkesinde 10 milyar dolarlık fabrika kuracağını açıkladı.

    Trump, Amerikalı teknoloji devi Apple’ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn’un 10 milyar dolarlık fabrika yatırımını, Beyaz Saray’da yapılan etkinlikle kamuoyuna duyurdu.

    Wisconsin eyaletinde kurulması planlanan yeni fabrikanın LCD ekran üretimine odaklanacağını kaydeden Trump, 2020 itibarıyla faaliyete geçmesi
    beklenen tesisin en az 30 bin Amerikalıya istihdam sağlayacağını ifade etti.

    Trump, şirketin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Terry Gou’nun böyle büyük bir yatırım yapmasının Amerikan ekonomisine güvenini ortaya koyduğunu vurgularken, “Bir başka deyişle, eğer ben saşkan seçilmeseydim, Gou kesinlikle 10 milyar dolar harcamazdı” dedi.

    Bununla birlikte, Amerikan basınına göre, Wisconsin eyalet yönetiminin şirkete gelecek 15 yıl içinde sağlayacağı 3 milyar dolarlık ekonomik teşvik, yatırım kararını etkileyen bir başka faktör oldu.

    Etiketler: abd , tayvan , foxconn , yatırım
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