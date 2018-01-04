Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Taylor Swift evsiz hamile hayranına ev satın aldı

    Taylor Swift evsiz hamile hayranına ev satın aldı

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

    ABD’li pop yıldızı Taylor Swift, 8 aylık hamile bir hayranının evsiz olduğunu öğrenince ev satın aldı. Adı Stephanie olarak açıklanan Taylor Swift hayranı, sürpriz haberi, ünlü şarkıcının Manchester konseri kulisinde öğrendi.

    Taylor Swift yaşanan olayı basına açıklamak konusunda temkinli yaklaşırken, Stephanie ‘The Swift Life’ adlı mobil uygulamada ve sosyal medya hesaplarında haberi duyurdu.

    Taylor Swift evsiz hamile hayranına ev satın aldı

    Twitter paylaşımında Stephanie, “Birçoğunuzun bilmediği bir şey var, o da hamileliğimin 8 ayında evsizdim. Uzun lafın kısası, sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle evimizi kaybettik. Aynı zamanda, sevgilim de işini kaybetti. Annem Taylor'a durumu anlatarak, Manchester konserinde kendimi özel hissetmemi sağlayacak bir şey yapmasını rica etmiş. Konser sonrasında Taylor beni kıyafet odasına çağırdı ve şöyle dedi: 'Stephanie, uzun süredir hayatımdasın ve bugüne kadar benden hiçbir şey istemedin. Sana el uzatabilir ve yardım edebilirdim. Ama yapmadın. Annen bana durumu anlattı. Sana eşinle rahat edebileceğin bir ev ve bebek için gerekli şeyleri almak istiyorum.'"

    Taylor Swift evsiz hamile hayranına ev satın aldı

    Ünlü sanatçının kendisine, “Minik kızının gelişinin tadını çıkarmanı istiyorum, tüm bu meseleler için endişelenme” dediğini aktaran Stephanie, olanlara inanamadığını söylüyor. Taylor Swift’e hayranlığını her seferinde dile getiren Stephanie, onu çok sevdiğini dile getiriyor.

    Taylor Swift evsiz hamile hayranına ev satın aldı

    Taylor Swift, hayranlarına yaptığı sürprizlerle daha önce defalarca gündeme gelmişti. Swift, hayranlarından birine tatil hediyesi yollamış, bir öğrenci hayranının okul kredisini ödemiş ve birinin de tedavi masraflarını üstlenmişti.

    Etiketler: Taylor Swift fan , hayran , hamile , evsiz
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri