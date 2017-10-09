Abdülaziz Yol’un Tayland usulü tava dondurması müşterilerinin isteğine göre hazırlanıyor. Klasik top şeklindeki dondurmalardan farklı bir görünüme sahip olan Tayland usulü tava dondurma, rulo şeklinde servis ediliyor. Hazırlanışı yaklaşık 5 dakika süren Tayland usulü tava dondurmayı yapmaya nasıl başladığını anlatan Abdülaziz Yol, “Ben daha önce bir fabrikada bakımcı olarak çalışıyordum. Taylad’da açılan yeni bir fabrika için bu ülkeye gitmemiz söylendi. O sırada Tayland nasıl bir yer diye araştırırken bu dondurmaya denk geldim. Sonra o işi bıraktım. Şuan bu işi yapıyorum” dedi.