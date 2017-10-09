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Tayland usulü ‘tava dondurma’

Hürriyet Haber
09.10.2017 - 23:46 | Son Güncelleme:

GENÇ girişimci Abdülaziz Yol, iş için Tayland’a gitmeden önce internet üzerinden yaptığı ‘Tayland’da ne yenir?’ diye araştırması sonucu gördüğü dondurmayı Eskişehir’de üretmeyi başardı.

Abdülaziz Yol’un Tayland usulü tava dondurması müşterilerinin isteğine göre hazırlanıyor. Klasik top şeklindeki dondurmalardan farklı bir görünüme sahip olan Tayland usulü tava dondurma, rulo şeklinde servis ediliyor. Hazırlanışı yaklaşık 5 dakika süren Tayland usulü tava dondurmayı yapmaya nasıl başladığını anlatan Abdülaziz Yol, “Ben daha önce bir fabrikada bakımcı olarak çalışıyordum. Taylad’da açılan yeni bir fabrika için bu ülkeye gitmemiz söylendi. O sırada Tayland nasıl bir yer diye araştırırken bu dondurmaya denk geldim. Sonra o işi bıraktım. Şuan bu işi yapıyorum” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , tayland , dondurma
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