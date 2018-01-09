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    Tayland lideri gazetecilerden böyle kaçtı

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

    Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, basın toplantısında, gazetecilerin sorularıyla köşeye sıkışmamak için oldukça orijinal bir yönteme başvurdu.

    Başbakan Prayuth, önceki gün başkent Bangkok’taki hükümet binası önünde aileler ve gazetecilerle kısa süre sohbet etti. Basın mensupları tartışmalı konulara girince de alana Prayuth’un karton maketi getirildi.

    Tayland lideri gazetecilerden böyle kaçtı

    Başbakan da maketi göstererek, “siyaset ya da çatışma gibi konularda sorularınız varsa bu adama sorun” dedi ve Başbakanlığa geçti. Gazetecilerin Prayuth’a seçimler, güneyde artan şiddet olayları ve hükümdara ihanet suçlamasıyla hapse atılan çok sayıda kişiyle ilgili sorular yöneltmesi bekleniyordu.

    Tayland lideri gazetecilerden böyle kaçtı

    Tayland’da hükümet, ülke çapında seçim sözü verse de sürekli geri adım atıyor. Prayuth, ülkede 2014 yılında yapılan askeri darbeye liderlik etmiş ve sonrasında başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

    Tayland lideri gazetecilerden böyle kaçtı

    Etiketler: Prayuth Chan-ocha , gazetehaberleri
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