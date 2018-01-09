Tayland lideri gazetecilerden böyle kaçtı

Başbakan Prayuth, önceki gün başkent Bangkok’taki hükümet binası önünde aileler ve gazetecilerle kısa süre sohbet etti. Basın mensupları tartışmalı konulara girince de alana Prayuth’un karton maketi getirildi.

Başbakan da maketi göstererek, “siyaset ya da çatışma gibi konularda sorularınız varsa bu adama sorun” dedi ve Başbakanlığa geçti. Gazetecilerin Prayuth’a seçimler, güneyde artan şiddet olayları ve hükümdara ihanet suçlamasıyla hapse atılan çok sayıda kişiyle ilgili sorular yöneltmesi bekleniyordu.

Tayland’da hükümet, ülke çapında seçim sözü verse de sürekli geri adım atıyor. Prayuth, ülkede 2014 yılında yapılan askeri darbeye liderlik etmiş ve sonrasında başbakanlık koltuğuna oturmuştu.