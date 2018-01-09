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    Tayland Başbakanı karton maketini basın toplantısında bıraktı: "Buna sorun"

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, basın toplantısından ayrılırken gazetecilere karton maketini bırakarak, “Şimdi bu adama soru sorun” dedi.

    Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, gazetecilerin zorlu sorularından kaçınmak için yeni ve ilginç bir yöntem buldu. Başkent Bangkok’taki hükümet konutunda gazetecilere demeç veren Chan-ocha, gelen sorulardan sıkılınca kendi boyutlarında yaptırdığı karton maketi getirtti. Chan-ocha, “Eğer siyasetle ya da sorunlarla ilgili bir soru sormak istiyorsanı, bu adama sorun” dedi ve yürüyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı.

    BBC’nin aktardığına göre, cumartesi günü Ulusal Çocuklar Günü’nde Tay aileler ile bir araya gelen Başbakan Chan-ocha, basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya başladı. Gazeteciler, ülkedeki seçimler, güneydeki şiddet olayları ve birçok insanın ‘monarşiye hakaretten’ hapse mahkum edildiği ‘majesteleri yasası’ gibi konularda sorular sormaya başlayınca Chan-ocha sinirlendi. Bunun üzerine karton maketini getirten Tayland Başbakanı, “Buna adama sorun” diyerek oradan uzaklaştı.

    Tayland Başbakanı karton maketini basın toplantısında bıraktı: Buna sorun

    2014’te darbeyle göreve gelen Chan-ocha, aynı yıl Başbakan oldu. Seçimler yapılacağına söz veren hükümet bu sözünü tutmadı ve gelen talepleri de geri çevirdi. Tayland, geçen nisan ayında yeni anayasa ve seçim sisteminde değişiklik yapmak için referanduma gitti. Gözlemciler, yeni değişikliklerin mevcut parlamentoyu daha çok böldüğünü ifade ediyor.

    Etiketler: maket , darbe
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