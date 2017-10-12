Tayland 20 plajda sigarayı yasakladı

İhlal durumunda 1 yıla kadar hapis cezası var. Tayland’ın deniz ve kıyılardan sorumlu kurumunun genel müdürü Jatuporn Buruspat, “Sigaralar uzun süre sahil kumunun altında kalınca eko sistemi olumsuz etkiliyor. Sigaranın kimyasalları denize ulaşınca zehirli bir etki yapıyor” dedi.