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    Tayland 20 plajda sigarayı yasakladı

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:19 | Son Güncelleme:

    Tayland’ın en popüler 20 turistik plajında sigara içmek yasaklandı. Yetkililer bu kararı çevre kirliliği nedeniyle aldı.

    İhlal durumunda 1 yıla kadar hapis cezası var. Tayland’ın deniz ve kıyılardan sorumlu kurumunun genel müdürü Jatuporn Buruspat, “Sigaralar uzun süre sahil kumunun altında kalınca eko sistemi olumsuz etkiliyor. Sigaranın kimyasalları denize ulaşınca zehirli bir etki yapıyor” dedi.

    Etiketler: sigara yasağı , gazetehaberleri
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