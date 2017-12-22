Taylan Demirkaya'dan 'Girişimcilik Ego Sistemi'

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Embryonix Kuluçka Merkezi Koordinatörü Taylan Demirkaya tarafından kaleme alınan ‘Girişimcilik Ego Sistemi’ Türkiye’de girişimlerin başarısız olmasının sebeplerine yoğunlaşarak; sorumluluk alma, harekete geçme, başarısızlık durumu, öğrenme ve ilerleme ile ilgili öneriler ve içgörüleri okuyucularıyla paylaşıyor.

2012 yılında Hürriyet gazetesinden Cemal İve ile gerçekleştirdiği bir röportaj sırasında ‘ekosistem’ sözünün ‘egosistem’ olarak telaffuz edilmesiyle ortaya çıkan ‘Girişimcilik Ego Sistemi’ fikri, Taylan Demirkaya’nın detaylı ve yoğun çalışmalarının ardından bir e-kitap olarak ‘dijital raflardaki’ yerini aldı.

‘Çok iyi bir fikir çok iyi bir iş modeli ve takım ile ilerleme gösteremeyebiliyor’ diyen Demirkaya, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin zihin yapısı olduğunu, bu yüzden girişim öncesi, girişim sırası ve girişim sonrası zihin yapısı olarak kitabı 3’e ayırdığını ifade ediyor. Böylelikle hem okuması kolay hem de bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek, ayrıca girişimci zihin yapısı sadece girişim yapmak isteyenler ya da yapanlar için değil herkes için faydalı olabilecek bir kitabın ortaya çıktığını belirtiyor.

Hayatının belli bir noktasında tıkanmış ve sorularına cevap alamamış her girişim düşünen kişi kitabı ücretsiz olarak indirebilir. Kitap küçük bölümler halinde yazıldı ve her bölümün verdiği bir iç görü var. Bu iç görüler ve gözlemler gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldı. Fikrini işe çevirmek isteyen, işinin devamlılığını düşünen ya da büyütmek isteyenlerle birlikte çalışma hayatında daha verimli ve üretken olmak isteyen, ilham almak isteyen herkes kitabı rahatlıkla okuyabilir.