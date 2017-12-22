Tayfun Karali kimdir?

1995 yılında Fatih Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak belediyecilik hayatına başladı. 1995-1999 yılları arasında Fatih Belediyesi’nde belediyecilik adına birçok başarılı projeye imza attı. (Zeyrek Evleri, Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi, Eğitim Parkları vb.)

Tayfun Karali, 1999 yılında Fatih Belediye Başkanlığı görevi için aday oldu. 1999 Yerel Seçimleri sonrasında, Mayıs ayı itibari ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olarak memuriyete geri döndü. Fatih ve Beşiktaş belediyelerinde görev yaptığı dönemlerde başta madde bağımlılığı konusu olmak üzere; eğitim, kültür, spor ve yerel yöneticilik anlamında yurt içi ve yurt dışında birçok araştırma, seminer ve projeye aktif anlamda katıldı. Bu konularda yöneticiliğini yaptığı birçok Sivil Toplum Örgütü vasıtasıyla çalışmalar yürütmekte. Bizzat kurucusu olduğu sivil toplum örgütleri; İstanbul Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı, KOCAV, Mazlumder İst. Şb., Y.Ş.A. Balat Eğitim Spor Kültür Derneği‘dir. Yöneticisi olduğu ve faaliyetlerine katıldığı sivil toplum örgütlerinden bazıları da şunlardır; İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Koruma Vakfı, Hukukçular Derneği, Y.S.S. Spor Kulübü, İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü. Ayrıca 2000-2002 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Karali, 1985-1991 yılları arasında Milli Takım seviyesinde güreş sporuyla uğraştı. Yirminin üzerinde müsabakada mili sporcu olarak Türkiye’yi temsil etti. 23.08.2004 – 05.05.2011 tarihleri arasında İstanbul Darülaceze Müdürlüğü görevini yürüttü. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı görevini sürdürmekte olan Karali, iki kız çocuğu babasıdır.