Tavuklu yemeklerinize lezzet katacak tüyolar

Mutfakların vazgeçilmezi olan tavuk yemeklerini ufak dokunuşlarla lezzetlendirmek ve farklılaştırmak mümkün. Siz de aşağıdaki tüyolardan dilediğinizi kullanarak damak tadınıza uygun yeni tatlar ile konuklarınızı şaşırtabilirsiniz.
Taze Otlardan Faydalanın
Taze otların mis gibi kokusuyla misafirlerinizin başını döndürmeye ne dersiniz? Tavuk yemekleri pişirirken son aşamada ekleyeceğiniz taze biberiye, kekik, fesleğen gibi otlar yemeğinizin lezzetine lezzet katacak.
Marinasyon Şart!
Kırmızı et yemeklerinde olduğu gibi, tavuk yemeklerinde de marinasyon lezzeti artıran oldukça önemli bir aşama. Marinasyon için ihtiyacınız olan zeytinyağı, tuz ve baharatlar. Bu aşamada marinasyonunuzdaki baharatları çeşitlendirerek her seferinde farklı tatlar elde edebileceğinizi unutmayın. Marine ettiğiniz tavuğunuzu ideal olarak 8 saat buzdolabında bekletmeniz gerekir, ancak vaktiniz kısıtlı ise 2 saat de yeterli olacaktır.
Dünya Mutfağından Çekinmeyin
Tavuk yemekleri bütün dünyada popüler olduğundan çok çeşitli tariflere rastlamak mümkün. Siz de farklı bir lezzet denemek isterseniz ufak bir araştırma ile soya soslu, körili, zencefilli tavuk gibi çeşitli lezzetler ile sofranızı şenlendirebilirsiniz.
Tavuğunuzu Mühürleyin
Kırmızı etleri pişirirken dikkatle uygulanan bu aşama, tavuk yemeklerinde genellikle es geçilir. Ancak tavuğunuzu ısısı yüksek bir tavada iki yüzü de 1 dakika kadar pişirerek mühürlerseniz, tavuğun suyu ve dolayısıyla lezzeti içinde kalacak, yemeğinizin lezzeti bambaşka olacaktır.
Fırında Tavuk Yaparken Yoğurt Kullanın
Restoranlarda gördüğünüz o nar gibi kızarmış tavukların sırrı aslında buzdolabınızda! Oldukça pratik olduğundan evlerde sıklıkla yapılan fırında tavuk yemeğini bir de yoğurtla yapmayı deneyin. Bunun için fırına vermeden önce tavuğunuzun üzerine biraz yoğurt sürmeniz yeterli.
Osmanlı Mutfağına Göz Kırpın
Osmanlı mutfağında meyvelerin yeri ayrıdır. Özellikle et yemeklerini hafifleştirmek, ağır kokmasını engellemek için geleneksel birçok tarifte taze ve kuru meyveler kullanılır. Siz de tavuk yemeğinizi pişirirken mevsimine göre elma, ayva gibi taze meyvelerden ya da kuru erik, kuru kayısı gibi kurutulmuş meyvelerden yararlanıp farklı tatlar elde edebilirsiniz.
Soslarla Tavuğunuzu Renklendirin
Her zaman tavuğunuzu marine etmeye veya değişik baharatlar ile hazırlamaya vaktiniz olmayabilir. Bu durumlar için tavsiyemiz önceden hazırlayıp buzdolabına koyacağınız farklı ve pratik soslar olacak. Domates, biber ve soğan kullanarak önceden hazırladığınız bir salsa sosu veya fesleğen ve çam fıstığı ile hazırladığınız pesto sosu pişmiş tavuğunuzun üzerine sürerek farklı sunumda bir lezzet yakalayabilirsiniz.
BU PÜF NOKTALARININ ÜZERİNE İKİ DE TAVUKLU TARİFİMİZ VAR
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